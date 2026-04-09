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娛樂 電影

柯叔元信邪教大崩壞！莊凱勛崩潰：我是傷害孩子的混蛋

柯叔元、莊凱勛《祭弒》暌違十年大銀幕飆戲，溝通只需眼神。（威視電影提供）柯叔元、莊凱勛《祭弒》暌違十年大銀幕飆戲，溝通只需眼神。（威視電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕柯叔元與莊凱勛暌違10年在大銀幕上交手，於靈異驚悚電影《祭弒》中有精彩的對手戲。在銀幕前一向給人深情、成熟形象的柯叔元，這次大膽挑戰變態陶藝家「劉銳」一角，與莊凱勛飾演的粗暴又無能為力的父親「振凱」，在片中信奉神秘邪教，展開一場壓抑卻充滿張力的對手戲。

柯叔元《祭弒》信奉神秘邪教，利用心理戰術PUA莊凱勛。（威視電影提供）柯叔元《祭弒》信奉神秘邪教，利用心理戰術PUA莊凱勛。（威視電影提供）

柯叔元飾演的「劉銳」角色設定極度反差，表面上是個富有藝術氣息的陶藝家，私下卻是內心殘忍的怪物，開拍前他大量觀看連續殺人魔紀錄片，試圖挖掘其心理狀態。他坦言：「我從沒演過這樣的角色，一看到劇本就覺得很有趣也很有挑戰。他懂得利用心理戰術PUA對方，完全掌握人性弱點。」而與他對手戲極重的莊凱勛，兩人自電影《愛琳娜》後相隔十年再度合作，默契好得驚人。柯叔元笑稱：「我們沒太多討論，眼神一對到默契就有了。」

莊凱勛《祭弒》飾演粗暴又無能為力的父親，為求翻身不惜信奉邪教。（威視電影提供）莊凱勛《祭弒》飾演粗暴又無能為力的父親，為求翻身不惜信奉邪教。（威視電影提供）

莊凱勛形容自己的角色像是《慾望街車》中的史丹利，雄性好鬥、簡單粗暴，用自以為是的方式愛家人，卻因能力不足釀成悲劇。他認為此次最大挑戰是「人性」，因為角色為了私慾不惜犧牲家人，與他本性背道而馳，「要說服自己變成一個會傷害孩子的混蛋！」莊凱勛希望《祭弒》不僅是提供刺激娛樂的恐怖片，還能達到警示的效果：「希望觀眾能引以為誡，不要迷失自己去相信奇奇怪怪的東西。」

莊凱勛坦言《祭弒》最大挑戰是說服自己變成一個傷害孩子的混蛋。（威視電影提供）莊凱勛坦言《祭弒》最大挑戰是說服自己變成一個傷害孩子的混蛋。（威視電影提供）

在邪教與儀式設定上，《祭弒》同樣下足功夫，導演邱晧洲透露，為了營造逼真的恐懼感，劇組特地考究東南亞巫蠱術。片中出現的邪教符號、神像與邪書，皆是經過考究後重新組裝的的自創語系。導演表示：「東南亞巫術自帶神秘感，我們自創了文字與符號，認真看會發現那是無法辨識的語言，卻充滿壓迫力。」此外，這次在場景的挑選上也不馬虎，劇組在北部尋獲一處極為罕見、仍在運作的傳統「土窯廠」，作為劉銳信奉邪教的主場景。由於窯廠地處偏僻，拍攝期間特別請來道長全程坐鎮，確保拍攝順利。

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