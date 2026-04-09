琳妲遭控惡鄰居「母女挨告」無奈喊冤 還原始末：小人也算是貴人

沐妍（左起）、曉帆、琳妲、百靈果出席記者會。（台灣比特樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女孩琳妲、沐妍及曉帆及百靈果的凱莉今（9）日出席醫美閨蜜電波記者會活動。琳妲在去年入住新屋，上月卻遭到樓下鄰居投訴擾民「半夜敲打、走路大聲」等，琳妲當時就無奈喊冤表示沒有發出聲響，今露面則無奈表示鄰居提告她和媽媽妨害名譽。

琳妲豁達面對鄰居控訴。（記者林欣穎攝）

琳妲的鄰居多次投訴說她是惡鄰居，指她在家敲打東西，走路大聲、半夜擾民，她無奈表示，自己工作繁忙，經常不在家，「真的累到只想躺下，不可能刻意『走很大聲』。新家甚至做了抗噪地板，就是不想打擾到別人，之前在舊家住宿期間也不曾收到投訴」，但鄰居依舊直指琳妲擾民，甚至跑到自家門口直接嗆聲、威脅她：「擾民的是你啦，我會讓你上報的！」

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琳妲後續在社群發文求救，還花錢裝監視器自保，鄰居則以琳妲發文害他被罵為由，告了琳妲和琳妲媽媽妨害名譽，但妙的是鄰居告了母女倆後就沒再反應有噪音。

琳妲的媽媽去年11月車禍，腳骨折、半臉毀容，現在走路還是一跛一跛的，她也心疼媽媽一起被告，提到目前還沒有出庭，還要再等3個月以上，不過琳妲樂觀表示；「小人有時候是貴人，我反而也接到不少業配，或有節目邀約。」

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