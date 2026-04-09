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娛樂 電影

春風片場福利曝光 被虧「演技天才」一句話回應

犯罪動作台片《死亡賭局》今舉辦試片。（記者胡舜翔攝）犯罪動作台片《死亡賭局》今舉辦試片。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕犯罪動作台片《死亡賭局》今（9）舉辦試片，故事取材震驚全台的真實新聞事件「死亡一條街」，聚焦地下老人互助會標價人命的生存戰。「春風」洪瑜鴻在片中上演「電子花車飛車戲」，一場原本要帥的戲，差點變成驚險現場。

春風幾乎包辦所有開車戲，連改裝車都自己來。（記者胡舜翔攝）春風幾乎包辦所有開車戲，連改裝車都自己來。（記者胡舜翔攝）

自認車技不錯的春風原本信心滿滿，沒想到車子因機械故障直接偏移，幾乎包辦所有開車戲，連改裝車都自己來，不過他事後語出驚人：「最難的其實是選吃的。」

春風自《請問，還有哪裡需要加強》、《白衣蒼狗》等作品後，演技愈發成熟，被劇組虧是「演技天才」，他立刻否認，笑說「我只是很努力。」還開玩笑說連別人的台詞都會默寫，準備程度超狂。

對於被虧「演技天才」，春風立刻否認，表示自己「只是很努力」。（記者胡舜翔攝）對於被虧「演技天才」，春風立刻否認，表示自己「只是很努力」。（記者胡舜翔攝）

導演詹淳皓加碼爆料，春風私下超大方，每天都有喝不完的飲料，甚至還有朋友贊助龍蝦；演出他弟弟的黃奇斌則笑說，某天拍完戲，「春風要大家便利商店隨便拿。」認證他為人豪爽。

姚以緹飾演春風前女友，表示講台語是最大挑戰。（記者胡舜翔攝）姚以緹飾演春風前女友，表示講台語是最大挑戰。（記者胡舜翔攝）

飾演春風前女友的姚以緹被問最大挑戰，表示講台語比當電子花車女郎還難，不過她打趣說，一句「哩洗咧靠」的台詞很有趣，非常喜歡這句。《死亡賭局》4月24日全台上映。

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