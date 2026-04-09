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娛樂 音樂

慟！喬幼父親驚傳病逝 消失幕前悲吐最大遺憾

〔記者陽昕翰／台北報導〕「芒果公主」喬幼在農曆年間痛失父親，歷經人生低潮後，帶著深深思念推出全新單曲《櫻花戀》，將歌曲視為獻給父親的一封音樂情書。

喬幼以《櫻花戀》寄託思念。（喬幼提供）喬幼以《櫻花戀》寄託思念。（喬幼提供）

喬幼一向孝順，平時常陪伴父母外出旅遊，曾帶母親出國，也一直希望能帶父親前往日本京都走走。然而父親個性不愛遠行，加上後來身體狀況不佳，這個心願始終未能實現，成為她心中的遺憾。

今年年初，父親因肺炎住進加護病房，喬幼將重心放在陪伴家人，即使工作繁忙，仍堅持每天兩次探視。若中午有演出，她清晨六點便起床準備，只為趕在探視時間進入病房；結束後再前往工作現場，也盡量避開晚間行程，希望能多陪伴父親。

在不得已的情況下，家人曾透過視訊連線，讓父親在加護病房中觀看她的演出，成為一段跨越病房與舞台的陪伴時刻。令人痛心的是，喬幼的父親不幸於農曆年前辭世，至今已過四十九天。她坦言思念未曾減少，每當談及父親仍難掩情緒。

喬幼回憶，父親最大的樂趣是在農忙之餘守在電視前，看她登台演出。她也提到，過去曾因合約問題一度減少公開曝光，雖已告一段落，但那段時間未能讓父親常在電視上看到自己，成為心中難以釋懷的遺憾。

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