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娛樂 最新消息

和方志友爆11年婚變！李玉璽低調吐「6字」曝楊銘威私下狀態

〔記者蕭方綺／台北報導〕李玉璽先前演出《婚內失戀》，和來客串的許允樂變熟，進而交往，如今走入婚姻，今年二度演出舞台劇《婚內失戀》，和項婕如演出結婚5年的夫妻，戲外的他卻成為新手人夫。李玉璽近日忙著錄節目《開火開伙》，而同節目的搭檔楊銘威陷入和方志友爆婚變的消息中，被問及楊銘威錄製節目時的狀況，他愣了下回：「看起來還不錯。」沒有要替對方多解釋什麼。

李玉璽（右）今年二度演出舞台劇《婚內失戀》。（記者胡舜翔攝）李玉璽（右）今年二度演出舞台劇《婚內失戀》。（記者胡舜翔攝）

此外，李玉璽聊起新婚生活，夫妻倆因生日相近，他最近送老婆一張隨便想去哪的機票當生日禮物，至於蜜月旅行，他搖頭稱還沒時間，一旁婚姻前輩蔡昌憲說：「要記得去遠一點的地方，還要強調那是蜜月！」他當年和空服員老婆蜜月去了德國、冰島、丹麥以及奧地利，確實頗甜蜜，李玉璽卻吐槽：「你們機票有打折！」

李玉璽提到自己和許允樂都屬於不善於生活、旅遊的人，很常說「這幾天有空，要不要去哪玩」，卻不知去哪、也不知玩什麼，因此打算要多練習旅行、多看看世界、體驗，因此送老婆張機票來「練習」。

而他們在出國之前，上週先出發了台中，主要因為舞台劇導演在台中有其他演出，夫妻倆就「說走就走」隨性計劃了台中小旅行。

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