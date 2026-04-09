康康爆白雲覬覦杜忻恬 李子森慘被警告：小心情敵

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視大型綜藝歌唱節目《綜藝一級棒》本週六將迎來精彩新集數，本集邀來「金曲製造機」羅文聰擔任大來賓，並以「今晚我要稱霸KTV」為主題，展開激烈的歌力對戰。最終獲選為MVP的歌手，將獲頒象徵最高榮耀的「黃金麥克風」。

《綜藝一級棒》杜忻恬（左）與李子森CP組合。（中視提供）

節目開場由主持群與眾歌手合力獻唱經典曲《春嬌愛隨意》，現場氣氛熱力四射。然而曲畢，主持人康康卻不改幽默本色，直接點名開嗆：「杜忻恬不簡單，這首歌唱得好像她自己的歌一樣，搞到後面我們這些美女出來，也只聽到她的聲音而已！」

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《綜藝一級棒》康康（中）說錯話被群起圍攻，抱頭求饒。（中視提供）

此話一出，在場女歌手們立刻大聲喊冤：「有啦！我們也有唱！」面對群起圍攻，康康眼見寡不敵眾，當場抱頭求饒：「好啦好啦，那我們重錄好了！」逗趣反應讓全場笑翻。

除了歌唱表現，康康更將矛頭指向「螢幕情侶」李子森與杜忻恬。他語重心長地對著李子森叮嚀：「你要好好珍惜忻恬。」接著爆料某次商演巧遇杜忻恬與杜爸爸，沒想到同行的白雲竟當場對著杜爸爸大喊「岳父」，荒謬行徑讓人傻眼。

《綜藝一級棒》吳俊宏喜挑戰飆高音。（中視提供）

康康隨後吐槽：「白雲看起來比忻恬爸爸還老，還敢叫人家岳父？李子森你要小心欸，你有情敵了，不然我們可能要喝白雲跟忻恬的喜酒。」眾人聽聞後紛紛崩潰直呼：「太可怕！那個畫面沒辦法想像！」

進入「經典對唱」環節後，現場競爭火熱。沈建豪與許志豪合唱《愛愈深傷愈重》，被評為「鐵漢柔情」。但許志豪私下抱怨沈建豪彩排時主動提出「升KEY」，讓他備受壓力。

《綜藝一級棒》沈建豪（左）主動提出「要不要升KEY」，讓許志豪（右）覺得壓力大。（中視提供）

隨後陳隨意與吳俊宏演唱《若是我回頭來牽妳的手》更徹底開啟「KTV飆歌模式」，兩人瘋狂升KEY挑戰高音極限。康康聽完讚嘆陳隨意：「這首歌至少要有娶三、四次老婆的經驗，才唱得出來！」

《綜藝一級棒》陳隨意（左）與吳俊宏（右）兩人享受飆高音讓歌聲有層次。（中視提供）

然而，吳俊宏現場不斷加碼連升兩次KEY，並強調「這樣才有層次」。這讓許志豪忍不住大酸：「跟吳俊宏唱歌很累，他就很喜歡升KEY！」吳俊宏也火速回嗆：「我跟沈建豪唱就不會覺得累。」

許志豪聽完當場回擊：「你以為我們喜歡跟你們兩個唱啊！」雙方互不相讓的火藥味，讓大夥紛紛起鬨：「是要內鬨了是不是！」

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