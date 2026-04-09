遭爆熱戀小2歲師弟 母胎單身陳佩賢親解關係回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕大馬創作歌手陳佩賢將迎來27歲生日，今（9）日擔任紅心字會「永飽安康」公益大使，將生日願望獻給社會上需要關懷的長輩，親自陪伴長輩享用營養健康餐食。自稱「母胎單身」的她受訪大方分享感情觀，笑說：「現在努力中，真的要很努力了。」並坦言理想型是彭于晏與藤井風。

陳佩賢擔任公益大使。（記者陳奕全攝）

來台發展邁入第7年，陳佩賢直言一路走來不輕鬆，「其實滿辛苦的，只能撐下來。」她透露前陣子返鄉探親，每次回到馬來西亞都忍不住落淚，十分不捨與父母分離，也期盼今年能有更多時間回家陪伴家人。

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歌聲動人的陳佩賢至今從未談過戀愛，也笑說公司早已沒有「禁愛令」，「我跟老闆聊天時，發現他對戀愛這件事很開放，我有接收到訊息，因為我覺得談戀愛對唱歌是有幫助的。」

至於與同門師弟陳宇祥的關係，陳佩賢坦言兩人私下交情不錯，常被粉絲「送作堆」，她笑說：「給大家去猜測也很好啦，他其實小我兩歲，比較像弟弟的感覺。」

陳佩賢將生日願望獻給需要關懷的長輩。（記者陳奕全攝）

對於年齡差，她認為小兩歲可以接受，若是年長對象，大約大4、5歲也OK，「差太多可能會有代溝。」

她笑稱目前與陳宇祥就像姐弟，平時會和其他同事一起逛夜市，「如果哪一天真的在一起，我覺得也沒有問題，但現在就是朋友。」對於外界的揣測，她笑說一切只是誤會。

談到理想對象，陳佩賢表示最重要的是個性正面、善良，「如果真的遇到喜歡的，我會慢慢來，我也不是特別外向的人，有時候還會變句點王，沒辦法一直聊天。」坦言在感情上相對慢熱。

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