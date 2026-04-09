6組音樂人用音樂深度交流！開啟「現代版」大航海時代

〔記者林欣穎／台北報導〕南島實境音樂節目《你的島嶼我的家》正式推出第三季《大航海》，由音樂人阿洛·卡力亭·巴奇辣擔綱總導演，率領舞思愛、阿蘭AC、跪父樂團、安懂、舞炯恩．加以法利得、žž瑋琪等六組頂尖原民音樂人，從台灣航向太平洋三大端點，前進紐西蘭、菲律賓及夏威夷，跟當地音樂創作者深度交流，跨越語言以音樂展開一場震撼心靈的「現代版大航海時代」。

舞思愛（右）與阿蘭AC（左）拜訪紐西蘭毛利族嘻哈歌手Tipene Harmer。（阿洛無限提供）

《你的島嶼我的家》第三季以《大航海》為核心主題，奠基於「從這島，到那島」的宏觀視界，藉由三趟跨洋旅程，編織成五首動人的原創曲目。總導演阿洛表示：「正如我們的祖先在四千年前從台灣東部啟航，沿著太平洋撒下文化的種子，孕育出如此繽紛的色彩。」期許大家隨音樂人的腳步，重新觸動深埋在血液裡的南島基因。

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卑南族建和部落的跪父樂團，將傳統部落歌謠結合現代編曲，傳承文化並連結土地情感。（阿洛無限提供）

本季節目首集，製作團隊深入台東馬蘭部落，拜訪一生守護海洋的阿美族耆老 Laway（賴進龍），身為現存少數仍以傳統工藝打造竹筏的造船師，Laway 站在自小長大的海岸，以族語深情傾訴：「我這一生都在這守著海，我的祖先、祖先的祖先，都在這片海生活。」對他而言「島是船、海是路」，海不但滿足心靈，即便遭遇風雨，亦教會族人生存，「海就是我們的母親，是我們溫暖的家」。

阿美族耆老Laway分享如何以傳統工藝打造竹筏。（阿洛無限提供）

在第三季《大航海》中，台灣三組音樂人分別踏上三大航線，阿美族代表舞思愛與阿蘭AC，一起拜訪紐西蘭毛利族嘻哈歌手Tipene Harmer；卑南族建和部落的跪父樂團與安懂，則與菲律賓致力於人權倡議與傳統復興的Talahib樂團交流；排灣族的舞炯恩與 žž瑋琪也遠赴夏威夷茂宜島，跟四度榮獲葛萊美獎的歌手Kalani Peʻa互動。各具底蘊的文化與音樂能量在旅程中交織碰撞，宛如用音樂重現大航海時代的輝煌景象。節目將於4月20日起，每週一至週四晚間10點於「小公視」（PTS XS）12台首播。

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