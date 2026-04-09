（獨家專訪3-3）基努李維談「救贖」拒給標準答案 鬆口對自己誠實才最難

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕電影《腥途惡果》的黑色幽默背後，「救贖」是最核心、也最難回答的命題。究竟是自我給予，還是需要社會認可？基努李維對此依然沒有標準答案，「我覺得兩者都有。」他認為，角色一方面透過道歉「爭取」他人的原諒，另一方面，也在內心完成轉變。

片中基努飾演童星出身的好萊塢巨星瑞夫，因一支神秘影片遭到勒索，迫使他不得不正視自己過去的行為與內心陰影，展開一段試圖彌補過去、尋求自我和解的旅程，同時追查幕後勒索者的真相。

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基努李維（左）和自導自演的喬納希爾合作《腥途惡果》。（Apple TV 提供）

基努形容，角色最後到達一個讓自己感到踏實的位置，「那是一種終於能站穩的狀態。」不過他也刻意保留結局細節，「還是去看電影吧。」只留下關鍵線索：「對自己與他人誠實。」

在表演層面，這樣的情感深度來自劇本本身，以及導演的功力，基努表示，自導自演的喬納希爾和編劇一同打造出一種「既可以非常荒誕，又能保持情感真實」的調性。他試圖形容這種狀態，一度自我困惑道：「是fiction？還是fact？還是…faction？」（虛構、事實、還是…虛實交錯）他的反應也正反映出電影本身模糊現實與虛構的特質。

基努李維（左）大讚喬納希爾《腥途惡果》的導演功力。（Apple TV 提供）

飾演瑞夫好友的卡麥蓉狄亞則從情緒層面解讀這種平衡，「喜劇和戲劇本來就不是分開的。」她指出，人類的經驗本來就是起伏交錯，「你不能只用一種情緒講一個故事。」她認為，《腥途惡果》成功之處，在於同時呈現「內在感受」與「外在樣貌」的差異，「觀眾看到的，與角色真正經歷的，往往不同」。

基努李維（左起）、麥特波莫、卡麥蓉狄亞以及導演喬納希爾一同出席《腥途惡果》紐約首映會。（Apple TV 提供）

這樣的處理方式，也讓電影成為一面鏡子，不只是反映名人，也反映觀眾自身。至於是否所有電影都應該回應這些議題，基努則保持開放態度，「不一定每部都要，但當故事在談我們的文化與我們是誰，那是很有意思的。」他沒有給出結論，正如電影本身，不提供答案，只留下開放式的思考空間。而或許正是在這些沒有答案的地方，《腥途惡果》才真正貼近現實。

《腥途惡果》將於4月10日在Apple TV全球首播。

（全文完）

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