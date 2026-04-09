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（獨家專訪3-2）卡麥蓉狄亞直言「陌生人根本不懂！」 《腥途惡果》狠揭取消文化殘酷真相

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕電影《腥途惡果》對當代「取消文化」的直球提問相當鋒利，在社群媒體時代，任何人都可能在一瞬間被放大檢視，而這樣的環境，究竟是正義的伸張，還是另一種失衡？卡麥蓉狄亞直言：「陌生人並不知道完整的故事。」她認為，網路上的審判往往缺乏脈絡，「你最終還是要依靠那些真正愛你的人，來看清自己。」

卡麥蓉狄亞在《腥途惡果》飾演基努李維好友。（Apple TV 提供）卡麥蓉狄亞在《腥途惡果》飾演基努李維好友。（Apple TV 提供）

片中基努李維飾演的巨星瑞夫，因一支神秘影片遭到勒索，被迫展開一連串「道歉之旅」，這個設定，也讓「公開道歉」與「形象修復」成為劇情核心。然而，他對此卻沒有給出明確立場，直說「被點名這件事本身就帶有很多假設。」並認為現實仍應存在某種「基本程序」。

基努坦言，自己無法簡單判斷這種現象的好壞，「是，也不是，也可能吧。」這句看似模糊的回答，反而更貼近現實的複雜。他也進一步指出：「現在你既能被看見，也能選擇隱藏。」但問題在於，人們其實仍在與「尚未完全理解的機制」互動，一句話道出社群時代的不安與未知。

卡麥蓉和麥特波莫在片中飾演基努好友，卡麥蓉強調：「沒有人比最親近的人，更能反映出真實的你。」麥特補充，真正重要的不是被多少人評價，而是身邊是否有人願意「讓你面對現實，同時也給你原諒」。「那些真實的關係，才會幫助你建立道德準則，做出選擇。」

基努李維（左起）、麥特波莫、卡麥蓉狄亞以及導演喬納希爾一同出席《腥途惡果》紐約首映會。（Apple TV 提供）基努李維（左起）、麥特波莫、卡麥蓉狄亞以及導演喬納希爾一同出席《腥途惡果》紐約首映會。（Apple TV 提供）

同時，卡麥蓉也將焦點拉回「名人文化」本身。她認為，現代社會過度渴望被看見，「好像成名是一種值得追求的目標。」但《腥途惡果》講的，恰恰是一個從未有選擇的人，「他從小就被推上這個位置，承受的是極端的人生。」她指出，長期活在公眾視線下，會讓人幾乎失去「做一個普通人的空間」。

麥特波莫（右起）、卡麥蓉狄亞在《腥途惡果》支持著基努李維面對危機。（Apple TV 提供）麥特波莫（右起）、卡麥蓉狄亞在《腥途惡果》支持著基努李維面對危機。（Apple TV 提供）

她更形容這種狀態，是一種被觀看的存在——「觀眾看的是表象，但那個人其實正經歷非常真實的人生。」這種落差，也正是電影想要揭開的核心。在卡麥蓉看來，《腥途惡果》並不是要批判誰，而是一則提醒：「小心你所渴望的東西。」

《腥途惡果》將於4月10日在Apple TV全球首播。

（文未完待續，此為三篇之第二篇）

※取消文化（cancel culture）：指在社群媒體時代，大眾能迅速對公眾人物的爭議言行發起批評與抵制，進而影響其名聲、工作機會，甚至將其「排除」於公共視野之外的現象。

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