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（獨家專訪3-1）基哥對戲史柯西斯驚喊「這是真的嗎？」 卡麥蓉相隔30年同框讚他是最暖的人

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕由喬納希爾自導自演的Apple TV黑色喜劇電影黑色喜劇《腥途惡果》，不只題材大膽，卡司同樣話題十足，其中最讓影迷驚喜的，莫過於「基哥」基努李維與影壇傳奇馬丁史柯西斯的對戲，以及他與卡麥蓉狄亞相隔近30年再度合作。

基努李維在電影《腥途惡果》以全新俐落短髮扮演大明星。（Apple TV 提供）基努李維在電影《腥途惡果》以全新俐落短髮扮演大明星。（Apple TV 提供）

該片講述由基努飾演、六歲就成名的好萊塢巨星瑞夫，因一支神秘影片遭到勒索，迫使他不得不正視自己過去的行為與內心陰影。這場突如其來的危機，不僅可能摧毀他的公眾形象，也讓他的演藝生涯面臨前所未有的挑戰。在兩位摯友以及律師的陪伴下，他將展開一段試圖彌補過去、尋求自我和解的旅程，同時追查幕後勒索者的真相。

基努李維（左）在《腥途惡果》和馬丁史柯西斯對戲。（Apple TV 提供）基努李維（左）在《腥途惡果》和馬丁史柯西斯對戲。（Apple TV 提供）

談到與史柯西斯同場演出，基努坦言至今仍覺得不可思議，「在我最瘋狂的想像裡，都很難相信能和他一起演戲。」他甚至形容當下心情像是「這到底發生了什麼事？」對他而言，那不只是一次合作，更像是一種夢想成真的時刻。

基努透露，兩人過去其實曾有幾次碰面，但真正進入同一個表演空間，仍然讓他感到震撼，「我們都知道他的成就與才華，而在片中，我和他的關係帶有一點父子感。」他形容，史柯西斯在戲裡飾演一個曾在他年輕時給予支持的重要人物，「他非常溫柔，那些時刻真的很特別。」

基努李維（左）和卡麥蓉狄亞曾合作1996年的《愛上明尼蘇達》。（翻攝自IMDB）基努李維（左）和卡麥蓉狄亞曾合作1996年的《愛上明尼蘇達》。（翻攝自IMDB）

除了影壇傳奇加持，另一大亮點則是基努與卡麥蓉狄亞的「30年後再同框」。兩人上一次合作已是1996年的《愛上明尼蘇達》，時隔近30年再度合作，也讓卡麥蓉忍不住自嘲：「那大概是我第四部電影，我真的非常菜！」她笑說，現在回想起來甚至有點不好意思，「覺得他當時要跟一個剛入行的新手演員對戲，應該滿辛苦的。」

正因如此，這次重逢對卡麥蓉來說格外珍貴，「30年後再合作，而且帶著更多經驗，真的很開心。」她也透露，這些年兩人偶爾還是會見面，「每次見到彼此都很開心，他一直都是那個最溫暖的人。」

在《腥途惡果》中，基努飾演的瑞夫從童年就成名，外在風光，內心卻充滿創傷，卡麥蓉形容他在片中的表演：「他把那種戲劇與創傷詮釋得非常優雅。」隨後笑著補上一句：「Drama and trauma！」（抓馬與創傷）基努也立刻接話：「Drama and trauma, Baby！」兩人互動讓現場笑聲不斷。

基努李維出席《腥途惡果》紐約首映，女友亞歷山德拉格蘭特愛相隨。（Apple TV 提供）基努李維出席《腥途惡果》紐約首映，女友亞歷山德拉格蘭特愛相隨。（Apple TV 提供）

拍攝過程中，劇組氣氛也如同電影風格般自由。基努透露，現場除了劇本外，還有大量即興發揮，「我們可以彼此接球、互相拋梗，那種感覺非常好玩。」因此當正式殺青時，基努形容那是一種簡單卻真實的感受：「我們做到了。」但比起完成作品，更重要的是這段共同經歷所留下的連結。

基努笑說：「我覺得我們之後一定會這樣，過了10年還會說：『欸，《腥途惡果》！』」卡麥蓉也接話：「我們會一直記得這部片，永遠。」甚至形容當時的狀態「就像最好的朋友一樣」。在星光與笑聲之下，《腥途惡果》先用情感與化學反應打開入口，而真正的重量，才正要浮現。

《腥途惡果》將於4月10日在Apple TV全球首播。

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（文未完待續，此為三篇之第一篇）

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