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娛樂 最新消息

台派女神爽諷「徐姓立委」 激酸松信區水準真高

國民黨立委徐巧芯。（資料照）國民黨立委徐巧芯。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕去年7月26日名嘴許維智在三立inews節目上，以國語稱立委徐巧芯「破格」，徐巧芯認為人格受損且影響其婚姻家庭，提出告訴。台北地檢署今（9）日偵結，認定許男當時是針對公義的政治議題進行綜合性評論，難認定有損及徐巧芯的社會及人格名譽，予以不起訴處分。

稍早，「台派女神」徐閉在臉書發文譏諷說，松信區委員徐姓風婦被罵「破ㄍㄜˊ」提告公然侮辱不起訴，「徐委員終於知道我們這些網紅被辱罵的心情了嗎？告也很難告成，就因為我們是公眾人物。」

徐閉開心表示，徐姓立委解釋完「破ㄍㄜˊ」有多難聽後，結論罵了一句「破ㄍㄜˊ檢察官」，她無奈說：「松信區水準真高。」

針對許維智不起訴處分，徐巧芯隨即在臉書貼出當時節目畫面截圖，忿忿不平地表示：「原影片讓大家自己評評理，檢察官的說法有多可笑。」還嗆：「我也可以說本案是『破格檢察官』，對嗎？」

徐巧芯PO出影片畫面截圖表示，原影片讓大家自己評評理，檢察官的說法有多可笑。同樣的話罵了民進黨的人一定被起訴，罵國民黨的極盡所能幫他們找藉口。徐巧芯質疑，許維智所指的「破格」都已經主動要大家自己翻成台語因為「很難聽」，怎麼突然又用華語解釋了呢？講公共事務就講公共事務，什麼「男人娶到這種女人」，這哪是公眾評論？明明就是羞辱女性。

相關新聞：名嘴許維智稱徐巧芯「破格」 被認定評論政治議題不起訴

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