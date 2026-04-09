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娛樂 最新消息

58歲林美秀熬夜拍戲快撐不住 身體狂發求救訊號...「慢活計畫」曝光

林美秀擔任補給品牌代言人。（純煉滴雞精提供）林美秀擔任補給品牌代言人。（純煉滴雞精提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「國民媽媽」林美秀近日接下補給品牌代言，化身健康大使推薦滴雞精。向來給人溫暖形象的她，私下對家人的照顧同樣無微不至，不僅隨身必備滴雞精補元氣，還大方公開下廚時的私房吃法，將滴雞精變身「五星級調味料」。

林美秀分享，滴雞精不僅能直接喝，更是讓家常料理瞬間升級的祕密武器。她透露一個特製吃法：「麵條煮熟撈起來後，切點蒜末、辣椒，再倒進一點滴雞精拌勻，根據個人口味調整鹹度，就變成特製的乾拌撈麵，最後再配上一碗熱騰騰的滴雞精，真的非常完美。」笑說平常炒菜需要加水時，改用滴雞精代替，不但多了層次鮮甜，連鹽巴、味精都不用放就很夠味。

林美秀習慣起床先喝一包原味滴雞精，補足一整天的精神底氣。（純煉滴雞精提供）林美秀習慣起床先喝一包原味滴雞精，補足一整天的精神底氣。（純煉滴雞精提供）

完美詮釋無數母親角色的林美秀，坦言過去拍戲仗著年輕，熬夜、少睡樣樣來，卻忽略了身體發出的訊號。直到近年才懂得慢下腳步：「以前是為了工作拚命，現在是為了愛自己和家人而努力。」她形容滴雞精就像小時候媽媽親手燉的雞湯，「味道非常純粹、順口、完全沒有腥味，喝下去整個人變得很舒服，感覺元氣都被喚醒了」。她透露習慣起床先喝原味補底氣，若拍戲累了則會換口味：「我會選紅棗枸杞，那種微酸微甜的味道，喝完不只體力回來了，連心情都會跟著變好。」

滴雞精也是林美秀維繫夫妻感情的小撇步，她笑說會幫老公準備黃金蜆口味，「那個味道帶點海鮮的鮮甜，男生接受度很高」。無論是直接飲用或入菜拌麵線，都是她照顧另一半體力的貼心表現。

林美秀擔任補給品牌代言人。（純煉滴雞精提供）林美秀擔任補給品牌代言人。（純煉滴雞精提供）

雖然在現實中沒有子女，但林美秀對當媽媽充滿嚮往，更有一個小堅持：「一定要生女兒。因為我太喜歡幫女孩子打扮了，我希望我們不只是母女，更能像無話不談的姊妹，像好朋友一樣自在地相處。」提到母親節，她感性分享，小姪女每年都會親手做康乃馨送給她，「這份單純的手作心意，每次收到都讓我覺得特別溫暖、特別感動」，展現出國民媽媽最感性柔軟的一面。

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