Ozone黃文廷「男友視角」曝光了 早晨並肩刷牙超甜

黃文廷化身溫柔陽光男友 。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone黃文廷《花一開就相愛吧》MV正式上架，內容以「男友視角」拍攝，帶領粉絲走進他最私密、放鬆的日常生活。歌曲宣傳暫時告一段落，文廷近期也積極嘗試往戲劇與電影的領域發展，渴望跨足影視圈展現不同面向，並預告接下來將有一連串校園演唱行程，陪伴大家度過浪漫春季。

黃文廷在MV中，以最真實的狀態與鏡頭對視。劇情從早晨睜開眼的溫柔視線、並肩刷牙的默契、到廚房準備早餐的香氣，最後彷彿在一片花海中展開一場浪漫約會，每一幕都像是在對O.A.O.（粉絲名）發出邀請。文廷表示：「希望透過這些瑣碎的生活點滴，堆疊成最細膩的浪漫，讓這首歌變成一場與大家之間的春日約會。」

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黃文廷化身溫柔陽光男友 。（索尼提供）

黃文廷後續已接下多場演出，4/11他先和Ozone成員周祖安、林煥鈞合體在「Atree春樂祭：狂放限定」壓軸登場，同一天也有他首次的個人商演活動，之後也有多場校園和商演，展現高人氣。此外，他也希望能開始在演藝事業上展開更多元的發展，同步積極往戲劇和電影圈進攻，希望有機會能以「演員」身分與大家見面，讓大家能看到他不同於唱跳偶像的另一面。

黃文廷化身溫柔陽光男友 。（索尼提供）

而在忙碌的個人行程中，黃文廷也沒忘記正在服役的Ozone成員們，他們不時在成員可以回覆訊息時，在群組上關心彼此，他透露，在服役中的成員們當兵期間依然非常自律，持續在健身、練唱，保持自己的狀態。

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