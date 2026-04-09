自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Ozone黃文廷「男友視角」曝光了 早晨並肩刷牙超甜

黃文廷化身溫柔陽光男友 。（索尼提供）黃文廷化身溫柔陽光男友 。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone黃文廷《花一開就相愛吧》MV正式上架，內容以「男友視角」拍攝，帶領粉絲走進他最私密、放鬆的日常生活。歌曲宣傳暫時告一段落，文廷近期也積極嘗試往戲劇與電影的領域發展，渴望跨足影視圈展現不同面向，並預告接下來將有一連串校園演唱行程，陪伴大家度過浪漫春季。

黃文廷在MV中，以最真實的狀態與鏡頭對視。劇情從早晨睜開眼的溫柔視線、並肩刷牙的默契、到廚房準備早餐的香氣，最後彷彿在一片花海中展開一場浪漫約會，每一幕都像是在對O.A.O.（粉絲名）發出邀請。文廷表示：「希望透過這些瑣碎的生活點滴，堆疊成最細膩的浪漫，讓這首歌變成一場與大家之間的春日約會。」

黃文廷化身溫柔陽光男友 。（索尼提供）黃文廷化身溫柔陽光男友 。（索尼提供）

黃文廷後續已接下多場演出，4/11他先和Ozone成員周祖安、林煥鈞合體在「Atree春樂祭：狂放限定」壓軸登場，同一天也有他首次的個人商演活動，之後也有多場校園和商演，展現高人氣。此外，他也希望能開始在演藝事業上展開更多元的發展，同步積極往戲劇和電影圈進攻，希望有機會能以「演員」身分與大家見面，讓大家能看到他不同於唱跳偶像的另一面。

黃文廷化身溫柔陽光男友 。（索尼提供）黃文廷化身溫柔陽光男友 。（索尼提供）

而在忙碌的個人行程中，黃文廷也沒忘記正在服役的Ozone成員們，他們不時在成員可以回覆訊息時，在群組上關心彼此，他透露，在服役中的成員們當兵期間依然非常自律，持續在健身、練唱，保持自己的狀態。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中