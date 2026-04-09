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娛樂 電視

前任變老公卻天天吵架！鍾瑶陷三角糾葛 認了最想找他吐苦水

〔記者李紹綾／台北報導〕莊凱勛、鍾瑶、陳竹昇、楊大正、「Darren」邱凱偉、張耀仁主演客台影集《都市開基祖》，劇情以1996年台北捷運工人罹患「潛水夫病」的集體工傷為背景，真實事件結合戲劇張力引發關注。演員受訪直呼劇組細節控發威，完美還原30年前氛圍，走進片場就像瞬間穿越時空。

鍾瑶（左）在《都市開基祖》與「Darren」邱凱偉（右）再搭檔，飾演吵到崩解的夫妻。（台灣大哥大MyVideo提供）鍾瑶（左）在《都市開基祖》與「Darren」邱凱偉（右）再搭檔，飾演吵到崩解的夫妻。（台灣大哥大MyVideo提供）

鍾瑶興奮回憶：「在減壓艙門口桌上，就放了很多當年的雜誌，甚至有A書，一打開就真的很有年代感。」莊凱勛也補充，不僅野狼摩托車騎上路不用戴安全帽，就連2000年常見的「大屁股」映像管電視都神還原，讓他直讚劇組真的超用心。

張耀仁（中）在《都市開基祖》挑戰同志角色。（台灣大哥大MyVideo提供）張耀仁（中）在《都市開基祖》挑戰同志角色。（台灣大哥大MyVideo提供）

劇中莊凱勛飾演工班工頭「阿財」，他與鍾瑶飾演的全台首位女工地主任「黃美莉」之間逐漸萌生情愫，另一邊，鍾瑶與Darren飾演的丈夫「羅志峰」婚姻卻走向崩解，讓她在感情與事業之間陷入拉扯。Darren與鍾瑶繼過去戲劇合作後再度同框，關係從「出軌關係」升級成夫妻，但Darren笑說：「這次都在吵架。」鍾瑶則形容兩段感情的差異：「跟莊凱勛是粉紅泡泡，跟Darren是灰色泡泡。」甜與苦的強烈對比，也讓角色更顯立體。至於誰最適合當她的「感情垃圾桶」，鍾瑶點名楊大正飾演的「柏青哥」，笑說他雖然愛錢，但其實一切都是為了家人，直言這種溫暖個性最適合大吐苦水。

鍾瑶（左）、莊凱勛（右）在《都市開基祖》逐漸萌生情愫。（台灣大哥大MyVideo提供）鍾瑶（左）、莊凱勛（右）在《都市開基祖》逐漸萌生情愫。（台灣大哥大MyVideo提供）

莊凱勛在劇中礙於身份差距，遲遲不敢對鍾瑶勇敢表白，只能仰賴陳竹昇、楊大正、張耀仁等工地兄弟助攻。談到誰最適合當戀愛軍師，他笑說：「情感上會選古錐仔（張耀仁 飾），因為他就是戀愛腦，但理性上應該要找Darren，畢竟跟前任請教應該最有用。」語出驚人笑翻全場。

莊凱勛（左）在《都市開基祖》飾演工班工頭「阿財」。（台灣大哥大MyVideo提供）莊凱勛（左）在《都市開基祖》飾演工班工頭「阿財」。（台灣大哥大MyVideo提供）

張耀仁此次飾演具有性別認同議題的角色，在90年代詮釋同志情感，他特別強調「愛的速度感」差異：「現代人想知道對方在幹嘛，滑一下限動就好，但那個年代的想念是很黏的，分開後完全不知道對方在幹嘛，情感會更揪心。」在壓抑時代背景下詮釋角色讓他備感挑戰，但也感性表示：「古錐仔很幸運有這群工班兄弟，讓他可以很自在做自己。」

楊大正（左起）、張耀仁、莊凱勛、陳竹昇在《都市開基祖》組「工地F4」。（台灣大哥大MyVideo提供）楊大正（左起）、張耀仁、莊凱勛、陳竹昇在《都市開基祖》組「工地F4」。（台灣大哥大MyVideo提供）

鍾瑶在《都市開基祖》飾演全台首位女工地主任。（台灣大哥大MyVideo提供）鍾瑶在《都市開基祖》飾演全台首位女工地主任。（台灣大哥大MyVideo提供）

《都市開基祖》講述90年代捷運工頭阿財（莊凱勛 飾），帶領工班兄弟投入隧道工程，在為生活與夢想奮鬥的同時，意外挖出一把神秘武士刀，隨後接連發生難以解釋的詭異事件。另一方面，全台首位女工地主任美莉（鍾瑶 飾）在陽剛工地文化中奮力站穩腳步，卻也一步步捲入危機之中。隨著工程推進，工人陸續出現潛水夫病症狀，當真相逐漸浮現，眾人命運也被迫面臨抉擇。《都市開基祖》每週六晚間10點於台灣大哥大MyVideo跟播。

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