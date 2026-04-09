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ONE OK ROCK取消上海香港場 原因曝光：超出可控制範圍

ONE OK ROCK上海場、香港場都取消。（KKLIVE提供）ONE OK ROCK上海場、香港場都取消。（KKLIVE提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本搖滾天團ONE OK ROCK今年帶著世界巡迴《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026》在海外開唱，不過上海場、香港場接連宣布取消，令粉絲相當遺憾。

ONE OK ROCK將在4月25日 （六） 首度站上臺北大巨蛋開唱，成為史上第一組登上臺北大巨蛋舉辦專場演唱會的日本藝人。在台灣歌迷引頸期盼的同時，官方先是宣布上海場取消，今天（9日）連5月2日、3日舉行的香港場都宣布中止，原因並不意外，「鑒於藝人與主辦方均無法預見且不可抗力之因素，儘管我們已盡最大努力多方協調，遺憾相關問題仍超出可控制範圍，導致演出無法如期舉行，對此次突發取消，我們深表遺憾，並向所有期盼已久的樂迷致以最誠摯的歉意。」

ONE OK ROCK官方微博今天宣布取消香港場。（翻攝自微博）ONE OK ROCK官方微博今天宣布取消香港場。（翻攝自微博）

自日本首相高市早苗在去年11月提出「台灣有事」說後，已經過了將近5個月，期間日本藝人取消在中國、香港、澳門演出的場次越來越多，如今連ONE OK ROCK一連兩天演出都中止，想必最大的受害者絕對是等待已久的粉絲們。

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