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娛樂 電視

麻衣身體出狀況！認「一部位萎縮」視力退化 藍心湄也中標

〔記者林欣穎／台北報導〕麻衣20歲就出道，一直以甜美外型與凍齡狀態深植人心，如今46歲的她近期上節目，首度鬆口坦言「身體真的有感在變化」。她在《女人我最大》中大方分享初老困擾，讓不少來賓直呼：「太有感。」

藍心湄警覺眼睛健康不能再忽視。（TVBS提供）藍心湄警覺眼睛健康不能再忽視。（TVBS提供）

麻衣透露自己近年最明顯的變化就是視力退化，過去滑手機、看SNS毫無障礙，如今卻常常「怎麼看都看不清楚」，甚至得把手機越拿越遠才能閱讀。主持人藍心湄也忍不住自嘲：「就像我在電梯裡看手機，越拿越遠，整個電梯的人都看到我螢幕的字，只有我自己看不到」，一語戳中熟齡族群的日常痛點。

不只視力問題找上門，麻衣也分享自己因牙齒不適就醫，才發現牙齦已經開始萎縮。醫師建議她可透過日常按摩牙齦促進血液循環、延緩退化，讓她驚覺過去忽略的口腔保養同樣重要。她坦言，這些變化讓自己開始正視身體狀態，「真的跟以前不一樣了」，也因此更積極投入日常保養。

麻衣鬆口身體變化，視力退化字都看不清楚。（TVBS提供）麻衣鬆口身體變化，視力退化字都看不清楚。（TVBS提供）

另一方面，林可彤則從職業傷害角度切入，分享過去擔任模特兒時長期在強烈燈光與閃光燈下工作，「一直直視燈光其實很傷眼」，再加上長時間滑手機，讓眼睛乾澀與老化問題逐漸浮現。藍心湄也透露，自己近期是她這輩子第一次就診眼科，發現眼前出現如「黑芝麻」般的飛蚊現象，讓她警覺眼睛健康不能再忽視。

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