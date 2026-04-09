蔡依林快看！許富凱二度攻蛋 驚喜開唱時間曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕暌違五年、二度攻蛋，金曲歌王許富凱開春宣告雙囍：即將推出第十一張全新台語專輯、8月8號將重返台北小巨蛋，舉辦「許富凱一五一拾台北小巨蛋演唱會」。他特別選在父親節當天用歌聲與大家聚首，「開唱時間」藏著他的貼心，勢必掀起「哥哥」、「姊姊」粉絲們以及年輕樂迷搶票，達到這場孝親與追星的雙重滿足。

許富凱將二度攻蛋。（何樂音樂提供）

談及二度攻蛋的心情？許富凱坦言：「時間過得真的非常快，這五年當中我的人生發生了很多事情，我相信這次的小巨蛋演唱會應該有更多的心情，藉由歌曲裡頭跟大家分享，重點希望不要再有病毒入侵，畢竟上次延期延了三次，希望國泰民安。」演唱會取名「一五一拾」，「一五」是代表許富凱今年迎來出道第十五年，在身為台語歌者這一路上的堅持；「一拾」則是深藏在每個人心底，最有共鳴的旋律，是已經成為許富凱獨特標誌-翻唱台語經典的「拾歌」系列。

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而這場演唱會內容，就將涵蓋與精選許富凱自己過去十五年來精彩的音樂作品；和再度從數十年的經典台語歌曲中爬梳與拾起令歌迷意想不到的曲目；再加上耳目一新的新專輯歌曲。一場演唱會，有三種截然不同的感官體驗，勢必會讓歌迷度過一個難忘的父親節假期。

許富凱宣布雙喜，推出新專輯、重返小巨蛋開唱。（何樂音樂提供）

演唱會取名「一五一拾」，8月8號演唱會當天的開演時間，更是刻意符合演唱會名稱設定在15:10開唱，天后蔡依林也曾許下「下午開唱」的心願，許富凱表示：「我覺得下午三點多開唱非常棒，唱完剛好是晚餐時間，全家人可以帶著滿滿回憶去吃飯慶祝父親節，中南部上來的朋友，也可以好整以暇的回家，希望整個過程，唱歌的我跟聽歌的你們，都是一個最舒服的狀態。」

許富凱選在父親節下午開唱。（何樂音樂提供）

對於台語歌有深深的使命，許富凱期待更多樂迷能來聆聽台語歌的美：「近幾年看到許多年輕人，對於我唱台語歌的喜愛，我真的非常開心，所以這一次演唱會，團隊夥伴的討論，希望能突破上次拾歌演唱會，用一種台語時尚的面貌跟大家見面。」詳細售票日期請密切鎖定許富凱、何樂音樂官方社群。

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