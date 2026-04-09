自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

家中失火言論也著火！金音獎女歌手槓粉絲牽扯天團 道歉願「退出華語樂壇」

〔記者陳慧玲／台北報導〕深受五月天瑪莎欣賞並簽入旗下的女歌手林以樂，去年曾以專輯《素顏的樣子》獲得金音獎最佳創作女歌手獎，最近卻在社群槓上有意將她簽名CD轉贈的粉絲，除了罵粉絲「妳有羞恥心嗎」，也牽扯五月天，「你們有意見，就去聽五月天」，她的失控言論遭炎上，今（9日）親自道歉，提到最近因家中失火，現在已無法承受更多網路批評，重話談到願「退出華語樂壇」以平息眾怒。

林以樂針對自己失言向網友道歉，並稱要自我反省。（翻攝自臉書）林以樂針對自己失言向網友道歉，並稱要自我反省。（翻攝自臉書）

事件主因前幾天有網友在社群提到，想將有林以樂親自簽名的CD轉送給喜歡的人，對方只需負擔運送費即可，不然就要拿去二手CD店了。但林以樂看到之後很生氣，留言：「妳有羞恥心嗎？」又說：「妳這種行為很糟糕，妳知道嗎？」

很多網友為PO文者叫屈，認為她只是想轉送簽名CD，卻遭林以樂怒罵，紛紛留言護衛，並批評林以樂，對此，林以樂提出的想法：「我是創作人，跟大家思維不同出發點，我是我，你們有意見，就去聽五月天。」無端牽扯五月天，更讓網友納悶，覺得瑪莎當過她的製作人，也很支持她的音樂，這些發言很不妥。

對此，林以樂今道歉，並談到：「對不起。我已正式提出離開相信音樂，也感謝他們多年對我的付出與支持，我提出的言論是希望支持五月天的作品，因為他們是我的長輩跟榜樣，我承認情緒控管需要醫療協助，也願意主動退出華語樂壇，平息大家憤怒的情緒，也感謝這個時刻讓我重新檢討自己，重新做人。」並對網友說：「給我一個機會自我反省。」看到她的致歉文，也有網友為她加油。

瑪莎（右一）欣賞林以樂（右二）的音樂，將她簽入自己的公司。（翻攝自臉書）瑪莎（右一）欣賞林以樂（右二）的音樂，將她簽入自己的公司。（翻攝自臉書）

林以樂也解釋：「我在沒有確認清楚情況之前，就因為情緒上來而發表了不適當的內容，也說了『以後都不簽名』這樣傷人的話。這是我的情緒失控，也是我的錯。有這些發言是因為我家發生嚴重的火災，作為陳情與協助受災戶，已無法承受過多的網絡資訊與批評。事發時對方原本只是分享物品狀況與處理方式，作為創作者我卻因為私人的情緒不滿公開指責，造成對方困擾，也讓支持我的人失望，真的很抱歉。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中