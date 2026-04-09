家中失火言論也著火！金音獎女歌手槓粉絲牽扯天團 道歉願「退出華語樂壇」

〔記者陳慧玲／台北報導〕深受五月天瑪莎欣賞並簽入旗下的女歌手林以樂，去年曾以專輯《素顏的樣子》獲得金音獎最佳創作女歌手獎，最近卻在社群槓上有意將她簽名CD轉贈的粉絲，除了罵粉絲「妳有羞恥心嗎」，也牽扯五月天，「你們有意見，就去聽五月天」，她的失控言論遭炎上，今（9日）親自道歉，提到最近因家中失火，現在已無法承受更多網路批評，重話談到願「退出華語樂壇」以平息眾怒。

林以樂針對自己失言向網友道歉，並稱要自我反省。（翻攝自臉書）

事件主因前幾天有網友在社群提到，想將有林以樂親自簽名的CD轉送給喜歡的人，對方只需負擔運送費即可，不然就要拿去二手CD店了。但林以樂看到之後很生氣，留言：「妳有羞恥心嗎？」又說：「妳這種行為很糟糕，妳知道嗎？」

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很多網友為PO文者叫屈，認為她只是想轉送簽名CD，卻遭林以樂怒罵，紛紛留言護衛，並批評林以樂，對此，林以樂提出的想法：「我是創作人，跟大家思維不同出發點，我是我，你們有意見，就去聽五月天。」無端牽扯五月天，更讓網友納悶，覺得瑪莎當過她的製作人，也很支持她的音樂，這些發言很不妥。

對此，林以樂今道歉，並談到：「對不起。我已正式提出離開相信音樂，也感謝他們多年對我的付出與支持，我提出的言論是希望支持五月天的作品，因為他們是我的長輩跟榜樣，我承認情緒控管需要醫療協助，也願意主動退出華語樂壇，平息大家憤怒的情緒，也感謝這個時刻讓我重新檢討自己，重新做人。」並對網友說：「給我一個機會自我反省。」看到她的致歉文，也有網友為她加油。

瑪莎（右一）欣賞林以樂（右二）的音樂，將她簽入自己的公司。（翻攝自臉書）

林以樂也解釋：「我在沒有確認清楚情況之前，就因為情緒上來而發表了不適當的內容，也說了『以後都不簽名』這樣傷人的話。這是我的情緒失控，也是我的錯。有這些發言是因為我家發生嚴重的火災，作為陳情與協助受災戶，已無法承受過多的網絡資訊與批評。事發時對方原本只是分享物品狀況與處理方式，作為創作者我卻因為私人的情緒不滿公開指責，造成對方困擾，也讓支持我的人失望，真的很抱歉。」

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