朱宇謀是誰？ 被酸「街頭藝人」還是「藝人」

「Wish」朱宇謀外型陽光帥氣，昨卻爆出負面新聞。（翻攝自朱宇謀臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕前男團Gentleman成員「Wish」朱宇謀昨（8）日遭前女友、女星林倪安毀滅性爆料私生活淫亂、慣性劈腿、施暴、酒駕及隨身帶保險套的「行動約砲渣男」，朱宇謀隨即做出否認，認為林倪安沒有提出任何具體證據，並提出刑事告訴，林倪安則再反轟對方說謊、不肯道歉，雙方一來一往砲火猛烈。

網紅陳沂隨即在臉書發文驚喊：「天啊，太荒謬了，他們誰是誰啊？現在路人感情糾紛也可以做頭條囉！」網路觀察家「艾瑪說新聞」也狐疑問：「他們街頭藝人，還是藝人？」

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「艾瑪說新聞」表示，以前上週刊的至少都還是個咖，現在週刊出來的常常會覺得，這是哪位？分析作為藝人，如果不紅其實沒關係，「但你都不紅了，還要改名，這個邏輯不就是讓民眾對你的辨識度，難上加難嗎？」

她接著發問：「請問朱先生是哪位？啊，我看到他的臉，才想起他是誰，現在看娛樂新聞都比較像在看社會新聞了，事件精彩度，大於藝人知名度，也是有種莫名的可悲。」坦言更可怕的是越來越多上版面的就只是長得比較好看的路人，卻還常自以為是藝人。

藝人的標準是什麼？「艾瑪說新聞」認為就是要能講出「代表作」的人，「當一般的民眾，認識你的人不夠多，那是叫街頭藝人，還是藝人？」

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