林倪安控朱宇謀劈腿 陳沂激酸：他們是誰啊？

林倪安昨開記者會發聲，前男友朱宇謀也透過經紀人發出聲明。（記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨（8）日娛樂新聞頭條「林倪安控訴朱宇謀劈腿」，讓網紅陳沂在臉書發文驚喊：「天啊，太荒謬了，他們誰是誰啊？現在路人感情糾紛也可以做頭條囉！」

研究一下後，陳沂才說：「林倪安是不紅通告藝人，有上過綜藝大集合，去年有被傳介入統一獅教練婚姻，但她否認小三傳聞；朱宇謀是一個不紅男團Gentleman成員，有上女人我最大。」接著描述林倪安爆料說她和朱宇謀是大學同學，之前就知道他會到處睡女生、家暴，是這個渣男，但想說也不關她的事，強調去年在一起後，才發現男方真的是這樣。

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朱宇謀。（資料照，記者陳逸寬攝）

陳沂不解問：「那妳本來就知道他是渣男了，還要在一起到底怪誰？然後說男的最可惡的言論是：女生的賞味期只有一年。」陳沂評論表示，奧斯卡影帝李奧納多也跟滿25歲女生交往啊；對於林倪安控訴男方是行動約跑機，因為隨身攜帶套套，陳沂認為這挺加分，「不套套才壞壞吧？」

至於有媒體說林倪安是台版周揚青，陳沂驚喊：「拜託，別鬧了！這麼弱的控訴，怎麼跟我們想祥（指羅志祥）的女人比啊？不紅的偶像連看女人的眼光都不太行，慘。我相信朱宇謀真的很不挑了。」

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