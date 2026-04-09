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（影音）驚喜台灣人待客之道！日大胃王被搶付餐費又收大禮

日本知名女大胃王、藝人Angela佐藤目前人在台灣大啖美食。（翻攝自Angela佐藤臉書）日本知名女大胃王、藝人Angela佐藤目前人在台灣大啖美食。（翻攝自Angela佐藤臉書）

〔記者林南谷／報導〕因參加日本節目《火力全開大胃王》而走紅的日本知名女大胃王、藝人Angela佐藤（本名佐藤綾里），目前人在台灣享受美食，預計15日才回日本，前天難掩感動心情透過臉書發文，坦言真切體會到「台灣最美的風景是人」，因她到吃到飽餐廳用餐被其他客人搶付餐費，回到飯店，更讓Angela佐藤大吃一驚。

Angela佐藤這趟來台旅遊，驚喜事一再上演，繼被搶付餐費後回到旅館，竟發現桌上放著一顆「超級巨大粉紅桃子」，上面寫有「大胃王Angela」，份量大到連Angela佐藤也驚呼：「這絕對沒有使用透視效果。」

面對巨大驚喜，Angela佐藤一開始懷疑自己莫非成了整人節目主角，她說：「該不會有人在台灣偷偷策劃要整安潔拉的企劃吧？等等工作人員或攝影師會衝進來喊『整人成功』，對吧？」

隨後她想到才剛發生被陌生客人請客吃到飽，又在飯店收到巨型壽桃，這接二連三的驚喜，她笑喊：「我才不會被騙！」最後仍欣然接受這份大禮，梳洗完換上白色浴袍、戴黑框眼鏡，Angela佐藤對鏡頭展示「超級巨大粉紅桃子」被咬下切面，難掩感動神情直喊：「台灣的待客之道真的太誇張了……真的……。」

相關新聞：日大胃王來台光顧吃到飽餐廳 驚遇店員嚴肅發聲

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