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安迪女兒反擊！林吟蔚翻唱金曲「遭霸凌羞辱」 駁侵權自清一切合法

〔記者邱奕欽／台北報導〕已故藝人安迪愛女林吟蔚近日改編並翻唱曾沛慈金曲《一個人想著一個人》台語版，沒想到推出後卻意外掀起爭議，部分質疑聲浪直指她涉及侵權。為此，林吟蔚昨（8日）也正面做出回應，強調作品是「合法上架」並懇求外界停止言語霸凌，「我沒殺人放火、沒偷沒搶，為什麼要承受這些？」

安迪（左圖左）愛女林吟蔚因翻唱曾沛慈的經典作品遭疑侵權，甚至被言語霸凌、網路攻擊。（組合照，翻攝自臉書）安迪（左圖左）愛女林吟蔚因翻唱曾沛慈的經典作品遭疑侵權，甚至被言語霸凌、網路攻擊。（組合照，翻攝自臉書）

林吟蔚近期以台語重新詮釋多首流行歌曲，日前更改編翻唱曾沛慈的經典之作《一個人想著一個人》台語版，豈料卻在網路上引發部分網友惡意批評、辱罵，直指此舉已涉及侵權。面對外界質疑聲浪，林吟蔚8日公開表態回應，強調自己改編並翻唱的《一個人想著一個人》台語版本是「合法上架」，並指出作品背後付出許多努力，「很多都是大家看不到的」，希望外界在評論時能保持理性。

不僅如此，林吟蔚更因此遭受網路上來自四面八方的諸多惡意攻擊，最終不堪其擾挺身為自己發聲，呼籲外界「請停止再對我無端的言語霸凌、羞辱、辱罵！」她強調自己只是專心投入音樂創作與演唱，並未做出違法或傷害他人的事，卻頻頻遭到惡意攻擊，種種令她深感無奈喊話，「請理性留言，我沒殺人放火、沒偷沒搶、好好做音樂，為什麼老是要承受這些？真的沒必要這樣說話。」

林吟蔚也直言，翻唱後的作品若沒有獲得原作及版權公司的正式授權，歌曲當然不能在數位平台上架，她表示既然這首歌已經數位上架了，就代表流程完全「沒問題」、「合法」。基於保密原則，林吟蔚坦言不便透露合約內容，但堅定的態度已明確自清。

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