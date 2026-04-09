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娛樂 最新消息

童年回來了！《芭比》經典動畫首登大銀幕

《長髮公主芭比》（2002）顛覆童話「公主等王子拯救」劇情。（國家影視聽中心提供）《長髮公主芭比》（2002）顛覆童話「公主等王子拯救」劇情。（國家影視聽中心提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕國家影視聽中心推出「童心電影院：百變芭比」，把千禧年間風靡全球的芭比動畫系列，首度以大銀幕形式呈現。

這次選片從經典改編到原創冒險一次收，包括《芭比與胡桃鉗的夢幻之旅》、《長髮公主芭比》、《天鵝湖公主芭比》、《真假公主芭比》和《芭比之夢幻仙境》系列

2001年推出的《芭比與胡桃鉗的夢幻之旅》，當年就玩很大，像是動作捕捉真人芭蕾舞者，有紐約市芭蕾舞團參與，以及倫敦交響樂團演奏柴可夫斯基，放到現在看，還是規格天花板。

《長髮公主芭比》（2002）用神奇畫筆畫出高塔外的世界。（國家影視聽中心提供）《長髮公主芭比》（2002）用神奇畫筆畫出高塔外的世界。（國家影視聽中心提供）

不過如果以為芭比只是夢幻公主，那你可能記錯了。像《長髮公主芭比》，直接改寫童話公式，不等王子，自己畫出未來，而《真假公主芭比》更是一人分飾兩角，一個是公主，一個是平民的雙線人生，還順便開唱，可以說是很多人第一部「音樂劇啟蒙」。

至於《芭比之夢幻仙境》與美人魚系列，更是童年必修課；花仙子、美人魚、反派對決，每一部都像開啟新世界，而那些閃到不行的禮服，至今仍是許多人的審美起點。

另外，這次不只能看電影，國影中心現場直接打造「巨型芭比包裝盒打卡區」，集結粉紅場景和造型道具，讓觀眾本人都能直接變芭比，不分男女、年齡，大人小孩都可以入坑。

「童心電影院：百變芭比」將自4月起於國家影視聽中心展開，為期三個月。

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