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娛樂 最新消息

不在戲院看太可惜！《花綠青綻放之時》獲新海誠點名讚翻

《花綠青綻放之時》結合日本畫美學、青春敘事與煙火文化。（華映提供）《花綠青綻放之時》結合日本畫美學、青春敘事與煙火文化。（華映提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本動畫長片《花綠青綻放之時》不只強勢入圍今年柏林影展主競賽，更被動畫名導新海誠親自點名：「不在戲院看，真的會可惜。」

故事以一間創業330年的煙火老店為背景，兩位青梅竹馬在城市開發與現實壓力下再次重逢。他們要完成的，是傳說中的夢幻煙火「守破離」；但比煙火更重要的，是他們正在失去的時間、記憶、以及彼此。

片名「花綠青」不是隨便取的名字，原來是一種曾用於煙火的顏料，點燃後會從綠轉藍，卻因毒性被淘汰，象徵「美得驚人，但註定消失」。

導演四宮義俊（右起）找來萩原利久、古川琴音為主角們配音。（華映提供）導演四宮義俊（右起）找來萩原利久、古川琴音為主角們配音。（華映提供）

導演四宮義俊耗時8年打造首部長篇動畫，把他過去在《言葉之庭》《你的名字》累積的美學一次釋放。他選擇不用傳統動畫風格，而是礦物顏料質感、手繪筆觸，以及留白美學，不少影評形容「像坐在電影院裡逛美術館。」

此外，聲優卡司找來萩原利久、古川琴音，兩人把青春的拉扯、掙扎與不甘演到極致，從角色中聽得到情緒，也看得到心碎。《花綠青綻放之時》將於5月29日在台上映，並獲選金馬奇幻影展開幕片之一。

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