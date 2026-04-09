金髮正妹慘變活屍！《墓乃伊》女星五官扭曲 「毀容式演出」驚呆人

〔記者許世穎／綜合報導〕全新駭人之作《李克寧 墓乃伊》由《厲陰宅》「鬼王」溫子仁，攜手《鬼玩人 復活》「生理恐怖大師」李克寧聯手打造，片中全身纏滿咒印繃帶、肢體扭曲變形的「木乃伊」，竟是由外型亮眼的金髮女星娜塔莉格雷斯飾演，從原本甜美清新的形象，徹底轉變為五官扭曲、行為詭異的「活屍木乃伊」。

金髮正妹娜塔莉格雷斯首次主演電影，就挑戰詮釋恐怖片《李克寧 墓乃伊》。（華納兄弟提供）

新生代演員娜塔莉首度擔綱電影主演，便挑戰恐怖片大魔王角色，在最新曝光的終極預告中，她宛如中邪附身，不僅上演蠍子自口中鑽出、指甲異常暴長、全身爬滿蟲屍等驚悚畫面，還以清純聲線對家人狠下詛咒，強烈反差震撼觀眾，顛覆形象的突破表現成功掀起熱烈討論。

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娜塔莉過去多活躍於影集與舞台劇領域，這次首度挑戰大銀幕，便一口氣接下高難度的肢體恐怖演出。她透露：「我本來就有舞蹈與瑜伽的基礎，但這次的動作完全不同，必須讓身體呈現出非常銳利、甚至不自然的狀態。」

娜塔莉格雷斯在《李克寧 墓乃伊》展現五官扭曲的「毀容式演出」。（華納兄弟提供）

為了詮釋角色，娜塔莉事前進行長時間動作訓練，每週密集練習五天，並與特技團隊反覆磨合，才打造出片中令人毛骨悚然的肢體語言。她也強調，這部作品不只是單純的恐怖片，「它同時具備強烈的情感張力，可能上一秒讓你落淚，下一秒又讓你驚嚇，這樣的觀影體驗非常少見」，展現出電影多層次的魅力。

電影跳脫傳統恐怖片框架，顛覆過往「木乃伊＝乾屍」的既定印象，在大銀幕上打造出「活的木乃伊」全新形象，並融入家庭親情的情感拉扯，成為今年最具話題性的恐怖作品之一。

娜塔莉格雷斯現實與《李克寧 墓乃伊》中駭人形象有極大反差。（華納兄弟提供）

隨著討論熱度持續升溫，片商也宣布「搶先破墓場」4DX特別場，並推出全球獨家「咒文拉提紙膠帶」，以片中封印木乃伊的神秘符文為設計靈感，結合纏屍繃帶造型，讓影迷能親手「封印」這股邪惡力量，創意十足。

《李克寧 墓乃伊》「搶先破墓場」預售票現正熱賣中，凡購票即可獲得全球獨家「咒文拉提紙膠帶」。電影將於4月16日包括2D、IMAX、4DX、Ultra 4DX、SCREENX、Dolby Cinemas、Dolby Vision Atmos同步在台上映。

《李克寧 墓乃伊》終極預告：

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