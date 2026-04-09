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娛樂 電影

陳雪甄曝「被虐」過程！《人生海海》被導演一句話逼哭 幕後全是狠招

〔記者許世穎／台北報導〕電影《人生海海》正於全台熱映中，近日監製王禮霖、胡仲光、張煒珍與導演廖克發，偕同主演魏雋展、陳雪甄及大馬演員呂楊，分別在台北與吉隆坡展開宣傳行程，活動現場話題不斷、爆料連連。

導演廖克發（左起）、陳雪甄、呂楊、監製王禮霖出席《人生海海》馬來西亞媒體見面會。（甲上提供）導演廖克發（左起）、陳雪甄、呂楊、監製王禮霖出席《人生海海》馬來西亞媒體見面會。（甲上提供）

本片取材自真實社會事件，去年一舉入圍金馬獎5項大獎。陳雪甄自爆曾被導演用「一句話」逼出極致演技，而魏雋展也透露，苦練許久的口音設計竟在現場被導演「全盤推翻」。這些震撼教育的背後，正是評審所肯定的演出能量，也讓陳雪甄苦笑自嘲有「被虐體質」，甚至安慰對手戲演員：「這只是一開始，久了就習慣了。」

《人生海海》「兄妹檔」魏雋展（左）與陳雪甄，日前在光點華山舉辦「表演講堂」深度對談。（甲上提供）《人生海海》「兄妹檔」魏雋展（左）與陳雪甄，日前在光點華山舉辦「表演講堂」深度對談。（甲上提供）

憑藉陳雪甄與魏雋展等人紮實演技，加上笑中帶淚的荒謬敘事，《人生海海》上映首週即掀起口碑熱潮。以15票全數通過、奪下金馬女配角的陳雪甄，近日在宣傳中大談與老友廖克發合作的「受難記」。她透露，為詮釋馬來西亞角色，開拍前接受長達24小時的密集語言訓練，才找到聲音落在「上顎」的發聲方式。未料拍攝車上關鍵哭戲時，導演一句「離《菠蘿蜜》已經5年了，妳只能這樣嗎？」隨即轉身離開，讓她當場愣住，卻也激發出下一個Take的情緒爆發。

陳雪甄日前於光點華山電影館舉辦「表演講堂」，與現場觀眾簽名合照互動交流。（甲上提供）陳雪甄日前於光點華山電影館舉辦「表演講堂」，與現場觀眾簽名合照互動交流。（甲上提供）

魏雋展則分享，自己原先花費大量時間與副導討論口音細節，試圖在台灣腔中埋入「破綻」，作為角色設定的一部分，沒想到現場卻被導演一句「全部不要」全數否決。這樣近乎推翻重來的過程，反而讓演員放下設計與包袱，呈現出更自然、貼近角色的狀態。廖克發也笑說，演員們本來就很努力，自己只是適時「推一把」，讓表演更精準到位。

《人生海海》改編自真實「搶屍」社會事件，描繪馬來西亞華人橫跨五代的家族歷史，以及一場因「搶屍」引爆的家庭風暴。監製王禮霖透露，大馬版本雖因宗教與族群議題遭電檢單位刪減6處，但對整體劇情並無影響。導演廖克發則強調，電影並非走向悲情，而是呈現如「三色奶茶」般多層次的生命韌性，並感性表示：「我拍電影最在意的，不是成為大師，而是把故事留給我所愛的人。」

為回饋觀眾支持，本週末將於光點華山電影館舉辦兩場影人講堂。4月10日由陳雪甄與片中飾演「太叔公」的演員王肇陽對談，分享劇場演員轉戰大銀幕的心法；4月12日則由魏雋展、謝佳見、涂善存同台，暢談跨國合作的實戰經驗與文化激盪。

兩場講堂門票已於昨日開賣，可透過光點華山官網或現場購票。《人生海海》全台熱映中，馬來西亞也將於4月16日上映，更多資訊請關注甲上娛樂官方社群平台。

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