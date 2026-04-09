《乩身》藏彩蛋！楊銘威即興致敬周星馳 郭子乾爆「肌肉都是真的」

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯震東、王柏傑等人主演的Netflix影集《乩身》，上線後備受討論，戲裡楊銘威演出陰陽眼刑警，個性討喜，像是劇中看到六梵魔王降世天象，忍不住脫口說出「《怪奇物語》喔」，還有麻將七索等台詞，楊銘威笑稱這都是自己即興發揮開玩笑加入，「還有一段『善良之槍』，也是我致敬周星馳。」

柯震東（左起）和楊銘威在《乩身》對手戲讓人印象深刻。（Netflix提供）

而王柏傑表示一開始接到這個角色的時候，就知道不能用太傳統的方式去詮釋，導演希望這個三太子是帶有現代感、甚至有點叛逆的神明，「所以我在表演上也加入了一些比較貼近人的情緒跟節奏。大家看到的三太子是很帥、很潮的一面，但其實祂同時也背負很多責任，那種神性跟人性的拉扯，是我在詮釋時最著迷的地方。」

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王柏傑在《乩身》飾演的三太子，行走在時尚尖端。（Netflix提供）

對於觀眾熱烈迴響，王柏傑也表示：「看到大家說『這是最帥的三太子』真的很開心，但對我來說，更重要的是大家願意相信這個角色存在在這個世界裡。」由陳姸霏飾演的葉子，在韓杰身邊是一個溫暖的存在，她也開心地分享：「非常感謝大家的支持，希望大家可以沈浸式的享受影集裡用心滿滿的細節，當然還有所有演員們的詮釋，謝謝大家喜歡。」

陳以文在《乩身》動作戲很多。（Netflix提供）

陳以文（左）和郭子乾在《乩身》的打戲很精彩。（Netflix提供）

這次由陳以文飾演的陳七殺，將反派刻畫得鞭辟入裡，許多網友也被陳以文的犀利眼神懾服。陳以文自己也表示：「老天爺給的好禮物，感恩啊。」這回是他初次呈現武打動作占比高的人物，而留言多半很正面、激勵、讚賞，「在此就不多往自己身上貼金，我還是會持續精進努力。」而本次出演神龍太子的郭子乾則笑說：「謝謝大家喜歡《乩身》。我自己看到最印象深刻的留言就是在討論神龍太子的身材很厲害。我要跟大家說不要懷疑，肌肉都是真的，不是特效喔！」

《乩身》全劇共8集現已於Netflix現正熱播。

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