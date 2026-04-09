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娛樂 最新消息

「小趙麗穎」長大了！18歲被網封「天選楚喬」 三度搭檔男神

〔記者蕭方綺／台北報導〕《冰湖重生》由「新生代男神」李昀銳與「小趙麗穎」黃楊鈿甜領銜主演，作為話題人氣中國劇《楚喬傳》續集，未演先轟動，女主角「黃楊鈿甜」曾在前作《楚喬傳》中飾演「童年楚喬」，當年年僅9歲的她在劇中幾乎零台詞，憑眼神精準詮釋楚喬的堅韌與不屈，將角色的倔強與要強發揮淋漓盡致，展現生動演技令觀眾留下深刻印象，如今18歲的她親自接棒飾演成人版楚喬角色，從眼神到氣質全面升級，更為角色注入「宿命感」，讓劇迷和書迷狂讚根本是「天選楚喬」。

黃楊鈿甜在《冰湖重生》飾演女主角「楚喬」。（愛爾達電視提供）黃楊鈿甜在《冰湖重生》飾演女主角「楚喬」。（愛爾達電視提供）

據悉，這是童星出身的黃楊鈿甜第三度與李昀銳合作，她自曝拍攝前期因彼此太過熟悉，所以很容易一對眼就笑場，需要重新適應戀人關係。她認為「諸葛玥」就像是「楚喬」的「救贖導師」，也希望觀眾能期待兩人在劇中的關係變化和發展。

李昀銳在劇中飾演的「諸葛玥」，是一位從冰湖底重生的謀略者，在極端環境中展現強烈求生慾，多場實打實鬥的動作鏡頭，更是細膩刻畫了生命在絕境下的爆發力。在劇組釋出的角色特輯影片中，李昀銳聊到對「諸葛玥」最吸引他的特質是為心中所愛放棄所有堅韌和豁達，從大雍青山院到冰河落難，不管是時空背景、還是他跟其他角色之間的人物情感跨度都很厚重。

李昀銳在《冰湖重生》飾演男主角「諸葛玥」。（愛爾達電視提供）李昀銳在《冰湖重生》飾演男主角「諸葛玥」。（愛爾達電視提供）

另外，他也強調「諸葛玥」在墜入冰湖的前後反差很大，前期的他是有點傲嬌的貴公子，重生後變成看淡生死的滄桑隱者，為了貼合這樣的形象減重近5公斤，他也為角色勤練騎馬，劇中多場「單手馴馬、衝入火場」等高難度動作戲皆無用替身、親自上陣，製片人張萌也大讚「馬戲標竿」。《冰湖重生》8日起於MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV同步跟播。

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