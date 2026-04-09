向韓劇《禹英禑》取經！劉修甫挑戰自閉症天才 狂讚朴恩斌「細節太神」

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉修甫在果陀劇場《深夜小狗神秘習題》飾演自閉症天才，他很欣賞朴恩斌在《非常律師禹英禑》飾演自閉症天才律師的演技，他觀察過她的肢體有許多特定的節拍，還有她眼神細小的快速移動，認為許多細節觀察相當敏銳。

劉修甫（左）和丁寧在《深夜小狗神祕習題》飾演母子檔。（果陀劇場提供）

他指出「禹英禑」這個角色跟自己演出的「克里斯多福」一樣，對某些事情有異於常人投入的「興趣」，《非常律師》裡的是法律條文，《深夜小狗神秘習題》則是數學，這兩個領域都具有一定可遵循的規則。

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兩齣戲主角卓越的領域，讓他們被稱作「天才」，劉修甫認為：「許多人的興趣，不一定是傳統定義下的聰明，只要被尊重且好好運用，都非常棒。」他強調：「如果演這部戲能讓別人看到那種感動，我覺得很有意義！」

劉修甫（左）、狄志杰在《深夜小狗神祕習題》有對手戲。（果陀劇場提供）

為了更懂主角的內心世界，他還去看了日本自閉症作家東田直樹的散文集，他在13歲、與克里斯多福年紀相仿時寫的自述《我想變成鳥，所以跳起來》一書，提供劉修甫很多超乎想像的智慧和勇氣，給他很多運用在角色上的線索。

劉修甫提到，當初第一次看完劇本時，光是文字就看到哭，他看到這個自閉症少年的夢想，他的脆弱和純真的一面，「大腦卻困在這樣的身體裡，感受隔絕在世界之外的孤獨，仍沒有抹滅尋找真理的勇氣。」

獲選戲中最吃重的角色，劉修甫表示，「這是我第一次舞台劇甄選試戲，當時儘量保持玩心！」有趣的是，導演更讓他嘗試飾演媽媽一角，可從母親的觀點看劇本，才能體會不同角色的立場和難處。

劉修甫在《深夜小狗神祕習題》飾演自閉症天才。（果陀劇場提供）

他認為角色能量很強、台詞量很大，非常需要體力和專注力，而且有很多數學方面的台詞，主角更因為自閉症的關係，無法像一般人一樣溝通，「數學是讓他感到安心的方式，有規則、永遠不會變，不像人講話背後還另有意義。」他期待可以演活他的世界和屬於他的安全感。

《深夜小狗神秘習題》將於05/29-5/31 臺北城市舞台、06/20-6/21 高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院、07/25-7/26 臺中市中山堂、08/01-8/02 桃園展演中心演藝廳演出，購票請上果陀劇場官網或Opentix售票系統。

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