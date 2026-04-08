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朱智勛酒後爆真言！當眾脫口「前女友長得像金希澈」 全場瞬間愣住超尷尬

朱智勛（左起）在節目上脫口「前女友長得像金希澈」。（組合照，翻攝自YouTube、IG）朱智勛（左起）在節目上脫口「前女友長得像金希澈」。（組合照，翻攝自YouTube、IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕朱智勛去年才憑《外傷重症中心》榮登百想視帝，近期再因主演新戲《權慾之巔Climax》話題不斷！沒想到，朱智勛隨著戲劇成績亮眼，過去的一段綜藝節目片段突然被翻出，他當時在節目中被疑酒後吐真言，脫口說出「前女友長得像金希澈！」現場氣氛瞬間凝結，也意外成為網友們近期熱議的焦點。

朱智勛與河智苑主演的《權慾之巔Climax》開播後氣勢驚人，不僅拿下南韓收視冠軍，在印尼、泰國也登上排行榜第1名，新加坡、馬來西亞、菲律賓與香港等6個亞洲國家同樣擠進前5名。就在戲劇討論度飆升之際，朱智勛過去與金希澈一起上節目的片段意外被挖出，當時主持人成始璄分享曾在飛往德國的航班上遇見申世景，卻因猶豫了10小時最終仍沒上前搭話，至今還是後悔不已。

金希澈聽完後立刻打趣表示，如果是自己早就直接上前搭話，然而朱智勛似乎在錄影前喝了點酒，當被追問是否也會這樣行動時，他先表示自己屬於「默默守護型」，豈料下一秒竟突然對著金希澈說，「我有點醉了，其實以前就想過，但你話真的很多，所以我一直在看你，突然有點心酸，因為你跟我前女友長得太像了！」話音剛落，現場所有人都瞬間安靜。

眼見氣氛瞬間尷尬，成始璄只能硬著頭皮接話表示，「看來真的長得很像！」金希澈則展現綜藝反應立刻笑回「等等，你前女友該不會是金炳玉前輩吧？」接著模仿金炳玉的聲音與表情，成功化解尷尬把全場逗笑。事實上，朱智勛過去曾與南韓女團Brown Eyed Girls成員佳仁交往，兩人在公開戀情前已先當了8年朋友，直到2014年才正式認愛，當時在韓國演藝圈掀起不小關注。

不過，朱智勛與佳仁的這段感情最終仍於2017年7月畫下句點，結束長達3年的戀情。如今片段被挖出在韓網上瘋傳，許多網友都紛紛笑稱「希澈根本危機處理專家！」也讓朱智勛這段酒後真心話再次成為討論焦點。

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