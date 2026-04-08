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娛樂 最新消息

崩潰！滅火器驚爆去年「備取一」 攻蛋卻被「南韓歐巴」搶檔期

柯志勛（柯光）（左起）、鄭宇辰、楊大正、陳敬元（皮皮）；滅火器這次終於圓夢。（記者陳奕全攝）柯志勛（柯光）（左起）、鄭宇辰、楊大正、陳敬元（皮皮）；滅火器這次終於圓夢。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲樂團滅火器成軍26年，終於將在7月18日首度站上台北小巨蛋開唱，提起攻蛋之路，主唱楊大正在記者會上動容表示，「很感動，完成這件事情不容易。」滅火器自成團20週年開始，便試著申請小巨蛋檔期，花了6年時間，直到第五次才成功，團員透露他們曾是「備取三」，去年好不容易變成了「備取一」，但最後仍是被「南韓的歐巴」搶走了機會。

志勛（柯光）（左起）、鄭宇辰、建志、楊大正、陳敬元（皮皮）；滅火器申請小巨蛋檔期，花了6年，第五次才成功。（記者陳奕全攝）志勛（柯光）（左起）、鄭宇辰、建志、楊大正、陳敬元（皮皮）；滅火器申請小巨蛋檔期，花了6年，第五次才成功。（記者陳奕全攝）

因為申請的過程太坎坷，滅火器說：「我們會把第一次當最後一次準備，誠惶誠恐。」至於有什麼特別的突破？楊大正透露已經報名健身房，也開始飲控，希望體脂能夠降下來，當場被拱演出當天，全員脫衣秀肌肉，他面露難色說：「我們討論一下。」

這次終於圓夢，楊大正也特別感謝田都元帥「神助攻」，提到滅火器已經拜鹿港的田都元帥多年，為此不吃螃蟹十年，並請了一尊分靈回高雄的辦公室，去年11月火球祭登場前一天，他開車載著田都元帥回宮並且北上，當時祈求好天氣、火球祭可以順利舉辦，也希望申請小巨蛋有好消息，神奇的是，當他一到桃園棒球場，同事就告知拿到了檔期，讓他瞬間起雞皮疙搭，感恩田都元帥很疼他們。

「ON FIRE DAY 2026 滅火器台北小巨蛋」演唱會門票4月11日中午12 點在KKTIX售票系統開賣。

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