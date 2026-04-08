《我推的孩子》神曲加持 natori台北場升級開唱

日本人氣創作歌手natori（なとり）二度前進台北，確定於8月在台北流行音樂中心開唱。（大鴻藝術BIG ART提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本人氣創作歌手natori（なとり）二度前進台北，確定於8月8日在台北流行音樂中心開唱，是他時隔約一年再度來到寶島，除了場地升級，容納人數也加倍成長。

natori（なとり）在2月18、19日才剛完成個人首度日本武道館公演，隨著新一輪巡演正式定名為「行進」，也為今年接下來的活動揭開新階段。

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除了原先已公布的日本巡迴11個場次，更加碼海外場次首爾、新加坡、曼谷、台北，以及東京等場次，成為他出道以來最大規模的亞洲巡迴演唱會。

natori台北演出主視覺。（提供）

natori分享這次巡演名稱背後的想法，表示在製作《深海》這張專輯的過程中，雖然失去很多東西，但仍選擇繼續前進，想看清前方究竟還有什麼，「無論好壞都一起吞下，繼續我們的行進吧」。

近期natori以一曲《セレナーデ》（小夜曲）搭配話題動畫《我推的孩子》第三季片尾曲掀起話題，《プロポーズ》 （求婚）也入圍「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」最優秀樂曲賞，音樂實力有目共睹。

natori演出門票預計4月20至22日下午1點在遠大售票系統開放抽選，4月24日（五）中午12點發表抽選結果（視票券販售情況，將有不實施一般販售之可能），更多詳情可洽主辦單位大鴻藝術BIG ART官方社群專頁。

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