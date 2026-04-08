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YTR酷的夢遭爆「酸台灣人自卑」引退粉潮 首發聲回擊還原始末

法籍網紅「Ku」酷，去年因為製作大型節目《中文怪物》掀起極大話題，如今陷爭議。（翻攝自IG）法籍網紅「Ku」酷，去年因為製作大型節目《中文怪物》掀起極大話題，如今陷爭議。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕法籍網紅「Ku」經營YouTube頻道「Ku's Dream酷的夢」，擁有230萬訂閱，近日公開徵才引風波，前員工網路發文指「工作邊界模糊」，被網友質疑是慣老闆。且根據前員工發文表示，酷曾私下發表貶低台灣言論，引發退追潮。今（8）日酷的夢首度發聲還原細節。

酷的夢被傳曾發表貶低台灣言論，此事引發熱論，酷的夢發聲強調，自己從未發表「你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」的言論，「此純屬不實捏造、惡意扭曲。」

他也在聲明中解釋前員工田小姐的任職情況與勞健保爭議，提到公司當時為規模5人以下之公司，依法無須強制投保勞保，「本公司一直遵守法規，此後其餘員工均未有缺失投保之情況。」與田小姐因理念不合，所以最終決定終止合作。

而有關應徵文爭議，酷的夢表示，「玻璃心」一詞，團隊確實有措辭不當的狀況，對此致上萬分歉意並修正，未來將會更審慎用語，避免類似情形再次發生。至於「薪資面議」部分，本職缺為徵求助理職位，起薪是對於無相關經驗者有基本保障，且可依其個人條件與能力，往上協議調整薪資。

最後，他也表示，自己從來沒有把大家的支持視為理所當然，所以不斷努力去做越來越大的企劃，只希望能帶來更好的內容。「即使未來不再是YouTuber，我也想要繼續在這裡生活，希望有天能被這塊土地接納。謝謝你們一直以來的陪伴，我們團隊接下來也會秉持著這個信念，繼續拍越來越厲害的影片！」

聲明全文：

大家好，我是酷的夢。

這次的事件影響到大家的清明連假，甚至還佔用到媒體版面，我很抱歉，也謝謝大家的關心與耐心。

因為和田小姐的僱傭關係是在三年前，有一些細節需要時間釐清與確認，因此讓大家久等了，接下來我會做一個清楚的說明。

一、任職情況與勞健保爭議：

1. 田小姐任職時間為112年2月14日至3月31日，共計1個半月。本公司於田小姐入職時申請投保誤使用「健保」申報表，發現後已即時更正，主管機關亦核准將加保日回溯至田小姐之到職日112年2月14日（勞退提撥也一同更正），並未遭認定違法而被裁罰。

本公司當時爲規模5人以下之公司，依法無須強制投保勞保。此次為疏失而未使用「就保、災保、勞退及健保二合一」之申報表。（見圖一、圖二）

2. 本公司一直遵守法規，此後其餘員工均未有缺失投保之情況。

因與田小姐歷經互相腦力激盪與意見交換之後，仍覺理念不合，所以最終決定終止合作，本公司對此亦表遺憾。

二、本次涉及妨害名譽部分：

1. 鄭重聲明，本人從未發表「你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」之言論，此純屬不實捏造、惡意扭曲。

很遺憾田小姐憑空對本人不實指控，且媒體未查證內容就擅自轉載，對本人的名譽已造成嚴重影響，對此，本公司保留一切法律救濟的權利。

2. 關於田小姐提及之「下班後會持續收到工作訊息與電話」與資遣後「連續傳訊息催促」（請參考附圖之完整對話紀錄，見圖三～圖八）

當時約定上班日爲周二到周六，本人僅於112年2月19日（日），以及112年3月12日（日） 聯繫田小姐，除以上兩次，本人未於休假日進行聯絡。（見圖三、圖六）

112年3月31日資遣時，田小姐手上無重要專案要逐一交接，故辭退當下僅請其繳回一份既已完成之PPT工作檔案，但未立即交付。因此本人以兩次文字訊息提醒田小姐提供，始終未交付，最終於4月6日決定放棄此檔案。

上述說明皆有投保紀錄文件跟完整對話擷圖可以證明，呼籲媒體及各界朋友請勿再散布未經查證之不實訊息，否則本公司將依法採取相關法律行動。

三、本次應徵文爭議：

1. 「玻璃心」一詞，本公司確實有措辭不當的狀況，對此致上萬分歉意並修正，未來將會更審慎用語，避免類似情形再次發生。

2. 關於「薪資面議」部分，本職缺爲徵求助理職位，起薪是對於無相關經驗者有基本保障，且可依其個人條件與能力，往上協議調整薪資。

最後，我想跟大家說 ：

從八年前開始，我的初衷一直都是透過各種方式介紹台灣、促進文化交流，也藉由這些經驗讓我成為更好的創作者。

我從來沒有把大家的支持視為理所當然，所以不斷努力去做越來越大的企劃，只希望能帶來更好的內容。即使未來不再是YouTuber，我也想要繼續在這裡生活，希望有天能被這塊土地接納。

謝謝你們一直以來的陪伴，我們團隊接下來也會秉持著這個信念，繼續拍越來越厲害的影片！

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