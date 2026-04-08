神秘歌姬破功！tuki.自爆「被認出來」身分危機浮上檯面

tuki.被粉絲認出要簽名。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕以破億神曲《晚餐歌》爆紅的日本17歲「不露臉」高中生歌手tuki.上週登上小巨蛋開唱，近日卻出現意想不到的變化跡象，原來一直保護好的「臉蛋」被粉絲認出來了，讓整個網路開始騷動。

事情起因來自於tuki.於X發文表示：「人生第一次被要簽名，結果被認出來了（笑）。對方也太幸運了吧。」由於她一直以「神秘歌姬」身分活動，這則貼文迅速引爆話題，在粉絲間掀起熱議。

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有評論指出，tuki.不僅創作成熟，還因為「不公開長相的高中生」這種神秘設定，成功吸引大量關注。正因為「匿名」本身就是她的品牌，這次「被認出來」的衝擊才格外大。

貼文中還附上她首次簽名的照片，粉絲紛紛表示：「第一次被認出來太可愛了，好羨慕那個粉絲」，但也有人吐嘈：「怎麼簽在角色臉上啦」、「至少避開臉吧」。

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