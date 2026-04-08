陳熙鋒2年只接一戲「靠老本過活」 台積電「6字頭進場」卻無緣暴漲

陳熙鋒為家人減少工作量。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕52歲陳熙鋒近日為大愛新戲《臥龍好歲月》宣傳，難得現身分享近況。他2020年與小11歲妻子Karen登記結婚，育有一對兒女，大女兒目前4歲、小兒子2歲。自從兒子出生後，他刻意減少拍戲產量，近兩年幾乎只拍一部戲，坦言靠老本與投資收入養家。

他提到奶爸生活恰巧可看股票，因早上早起弄完小孩瑣事後，就接著看盤。他曾在台積電6、700時入手，小賺一點就賣了，等到900多想買，他老婆說太高了，還是算了，然而今天台股暴漲1531點，台積電漲90元至1950，但他也沒有後悔，認為股票就是這樣，因他還存有ETF，所以這幾年戲少、沒收入都靠這些還有老本。

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陳熙鋒受訪時搞笑說「出來工作真好」。（記者胡舜翔攝）

對於「全職奶爸」生活，他笑稱雖是甜蜜負擔，但每天面對孩子哭鬧、把屎把尿，也忍不住感嘆：「人生怎麼會變成這樣？」

談到育兒日常，陳熙鋒形容自己每天在勸架與奶瓶之間奔波，姊弟倆正值好動年紀，經常為了搶玩具吵翻天，一開始姊姊還會吃醋弟弟，他與妻子則採取「誰做錯誰負責」的方式教育，不會要求姊姊讓弟弟。

他也透露自從有了孩子後，已經4年沒有出國，最遠只帶孩子到高雄，還得刻意避開塞車時段，「連台北到台中，都要下交流道4次安撫。」女兒還能靠看卡通安靜片刻，兒子則完全坐不住，甚至剛上幼兒園時從被咬、被推，不到兩個月就變成「咬人那個」，讓他哭笑不得。

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