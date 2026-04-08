正妹女星認愛「小楊祐寧」 交往半年數度大吵細節曝光

Jocelyn 9.4.0首張實體專輯《Sweet Spot》登場。（種子提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕入圍過金曲新人的Jocelyn 9.4.0推出新專輯《Sweet Spot》，今天舉辦發片記者會，金曲歌后孫盛希驚喜現身站台，令她相當感動，她受訪時也坦承自己有男友，交往了半年，對方是攝影師，至於外型？她鬆口形容是「小楊祐寧」。

Jocelyn 9.4.0表示，新專輯中的《100次說分手》就是寫給男友的，因為身為牡羊座的她，個性非常火爆，常常會因為一點小事就爆炸，然後大喊出「分手」，男友則會安撫她，要她想清楚，也會表達自己不想分手，所以即使兩人常常吵架，還是沉浸在戀愛中。

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孫盛希為Jocelyn 9.4.0站台。（種子提供）

不過儘管男友很能夠包容她的脾氣，但Jocelyn 9.4.0直言，在工作上兩人不合，「我是細節派，男友是結果派」，此外更笑認：「我有說，我們先暫時不要一起工作。」

孫盛希為Jocelyn 9.4.0站台。（種子提供）

今天記者會尾聲，孫盛希驚喜端上蛋糕，為Jocelyn 9.4.0慶祝即將到來的生日，也提前為實體專輯發行暖身祝賀。更添驚喜的是，金曲歌王呂士軒因記錯活動時間而提前現身，她獲得金曲歌王與歌后的雙重加持，坦言下個目標也是金曲歌后，但她抱持順其自然的心態，得失心不會太重。

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