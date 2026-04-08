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娛樂 最新消息

李芷婷回來了 低潮5年揭真實狀態喊話大咖前輩

李芷婷宣布啟動全新巡演。（華納音樂提供）李芷婷宣布啟動全新巡演。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李芷婷宣布啟動「海嘯來Bar」巡演，將至台北、台中、新竹、台南及高雄開唱，她在主視覺中以搞怪、大笑展現本色，象徵撕下標籤後最自在、最帥氣的狀態。她笑說：「既然躲不過巨浪，不如讓海嘯來吧！回到岸邊，我們一起喝一杯。」

暌違5年重返巡演舞台，李芷婷此次更親自參與整體企劃，從概念發想到演出細節皆深度投入，盼帶來真實且充滿情感流動的現場體驗。她表示：「我想讓大家看到一場很真實的演唱會，也希望先成為大家的傾聽者，再成為替大家抒發情感的人。」

談到從2025年低潮走出的心境轉變，李芷婷表示，新專輯《海的模樣》是她重新整理自己、面對內在的重要作品。她也透露，「海嘯來Bar」巡迴不僅是一場演出，從名稱發想到整體形式與內容設計皆親自參與，甚至親手完成完整提案向唱片公司提出，展現高度投入。

李芷婷坦言，現在的狀態變得更加平靜，「甚至有點無聊」，但她認為這正是一段回歸內在的過程，從過去厭倦孤獨，到如今學會與孤獨共處並擁抱它。

李芷婷透露巡演歌單將以新歌為主，並穿插不同時期的作品，呈現一路走來的音樂歷程。她坦言目前心情「緊張大於期待」，連媽媽都替她緊張，不斷叮嚀加油。

這次巡演李芷婷邀請多位音樂人擔任嘉賓，期待表示：「找了很多很棒的artists，希望大家一起參與其中，敬請期待！」更點名最想合作的對象是前輩范逸臣，笑說從小聽他的歌長大，「他的聲音真的很有穿透力，很希望有機會一起站上舞台。」

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