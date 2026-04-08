《真珠美人魚》台配聲優梁世韻演唱會 竟因時間地點吵一團

《真珠美人魚》台灣配音員梁世韻將舉辦演唱會，但時間、地點讓粉絲卻步；圖為去年文化大學演唱會。（文化大學學生會提供）

〔即時新聞／綜合報導〕近期7、8年級生吹起一股「回憶童年」風，從跟著香蕉哥哥一起跳《卡加布列島》、大港開唱有巧虎一起帶動唱，現在當年轟動8年級生的《真珠美人魚》也要「用閃亮的歌聲開始現場演唱」，不過網友們看到舉辦時間跟地點後，紛紛傻眼，覺得好不容易有活動，卻因為在平日晚上，還在陽明山上，根本無法參加，網路上期待已久的粉絲們吵成一團。

《真珠美人魚》台配梁世韻配唱了片中許多經典曲目，都是現在回味童年的「初級大人」琅琅上口，隨時都能哼出「七彩的微風，側著臉輕輕吹拂」。曾經也有國外YouTuber評比過，《真珠美人魚》在各國改編版的音樂中，台灣配音拔得頭籌，不僅台灣配音歌唱得好聽，歌詞翻譯也最符合日文的意境。

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然而，主辦單位卻把時間訂在星期四晚上，地點訂在陽明山上，引爆大批粉絲不滿，「辦在平日晚上本身就是個挑戰，沒想到還是辦在山上，這樣大概是在考驗大家到底夠不夠粉了吧，我想老師也不願意讓大家這麼辛苦，但只能說有緣再見了」、「這個時間+這個地點，真的是想支持都沒辦法」、「就算是台北人當天8點開場，10點解散，到家也已經11點甚至深夜了，更何況是跨縣市的人，勢必得請假至少2天」、「每次都是這麼晚，根本去不了，上山容易，下山難啊，又去不了，而且隔天要上班」、「辦在這是在考驗粉絲的忠誠度嗎」、「平日晚上加在山上，我覺得不行，完全不會去」、「謝謝主辦，不過時間跟地點真的蠻遺憾的」。

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