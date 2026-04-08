恭喜！滅火器爆雙喜第二位「人父」出現 楊大正被嗆了

滅火器演唱會記者會 。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲樂團滅火器成軍26年，終於將在7月18日首度站上台北小巨蛋開唱，今天記者會上吉他手宇辰同時宣布成為新手奶爸的好消息，他和美女插畫家老婆3月30日迎來寶貝女兒「小栗子」，成為繼主唱楊大正後，團內第二位「人父」，可說是雙喜臨門。

宇辰是團內第二位「人父」。（記者陳奕全攝）

宇辰的女兒是早產兒，目前還住在保溫箱，他透露女生出生前一天，自己正好要北上工作，對著老婆肚中的女兒喊話「要乖乖等我回來」，結果他回到高雄和姊姊接班那一刻，老婆就立刻破水了，直呼女兒非常聽話。

請繼續往下閱讀...

提到女兒的小名「小栗子」，他也打趣是因為老婆懷孕時肚子尖尖的，加上又想不到別的名字，所以「硬取的」，一旁的楊大正似是搞錯意思，驚呼：「所以你老婆是『硬娶』的？」讓全場笑翻，宇辰馬上反虧離過兩次婚的他：「哪像你都『隨便娶』。」

滅火器這幾年來，多次申請小巨蛋的檔期都失敗，直到第五次才成功。（記者陳奕全攝）

滅火器這幾年來，多次申請小巨蛋的檔期都失敗，直到第五次才成功，團員也說現在的心情非常亢奮，每天都很精實，被問到嘉賓人選，楊大正坦承頭腦第一個閃過的是林強，「成團初期對我們影響超多。」只求有機會和林強「同台」，不論林強想用什麼型態演出都可以，「他現在不唱歌，願意來放放歌，也是很感動的事情。」

此外，楊大正也透露這次順利攻蛋，很感謝田都元帥的保佑，滅火器拜田都元帥很多年，還從鹿港請了一尊分靈到高雄的辦公室，他說分靈請回去之前，在他的家中先住了一晚，他就倒了一杯威士忌，拿了兩個十元硬幣，和田都元帥「聊」了兩個小時，找到了很多寫歌的方向，感謝田都元帥對他們「有求必應」。

「ON FIRE DAY 2026滅火器台北小巨蛋演唱會」門票4月11日中午12點在KKTIX售票系統開賣。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法