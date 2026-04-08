2026春浪不去海邊了 改攻山林玩法升級 首波卡司一次看

2026春浪主視覺。（友善的狗提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2026年春浪以「夏祭・向山林走去」為主題，首度把活動搬進台中外埔水渼渼，時間也從以往春天延後到初夏登場。

今年不再只是聽音樂，玩法全面升級，包括白天草地野餐、樹蔭聽歌、玩水放空，夜晚則有燈光＋音樂，直接變夏日祭典，直接變三天兩夜度假，另外加碼露營區、毛孩友善空間，把音樂節變成一場戶外生活提案。

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Omoinotake首度踏上台灣音樂祭。（友善的狗提供）

目前最受關注卡司非Omoinotake莫屬；被封為「令和情歌製造機」的他們，來台專場場場秒殺，以及首度登上台灣音樂祭。

以一首《Ms. Potato》爆紅的陳土豆也將現身會粉絲。（友善的狗提供）

另外，慶記KTV × 小鐘 × 陳土豆光是組合就已經夠離譜，小鐘更直接放話：「我要在春浪找回歌手氣勢！」還開玩笑說要靠「魔術大耳」征服舞台、搶當男神；另一個爆點人物陳土豆憑《Ms. Potato》在網路爆紅的他，這次首度登上春浪舞台，象徵迷因走進現場。

2026《春浪音樂節》將於6月26日至6月28日在台中外埔水渼渼登場（6/26前夜祭），預售票開賣中。

⋒ 2026 春浪音樂節｜夏祭，向山林走去

⋒ 2026/6/27 SAT.-6/28 SUN. （6/26 前夜祭）

⋒ 水渼渼 （臺中市外埔區二崁路700號）

⋒ 陣容：Omoinotake、MEMI 매미、PeaceHotel 和平飯店、怕胖團 PAPUN BAND、芒果醬 MangoJump、宋德鶴、粹垢 TRAEGO、TRASH、福夢 FUMON、Lizi 栗子、慶記KTV feat.小鐘、陳土豆、生祥樂隊、百合花 Lilium、鳳小岳 … and more !

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