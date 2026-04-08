被控約砲渣男！朱宇謀怒撇性侵、暴力行為 507字回擊：嚴重扭曲

朱宇謀。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕前男團Gentleman成員「Wish」朱宇謀遭前女友、女星林倪安毀滅性爆料，指控對方是私生活淫亂、慣性劈腿、謊話連篇、施暴、酒駕，及隨身帶保險套的「行動約砲渣男」，今（8）日林倪安才開記者會發聲，稍早，朱宇謀也透過經紀人發出聲明，強調林倪安的指控嚴重扭曲事實、斷章取義。

朱宇謀聲明稿。（經紀人提供）

聲明稿提到，今天的記者會內容與事實不符，有很多未經查證的不實言論，並說林倪安口中很多朱宇謀涉及多項違法行為，卻完全未提出任何具體證據，「純屬憑空捏造，卻已對本人的名譽造成嚴重的損害。」

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他也再次強調，「酒駕、性侵、暴力行為等違法行為的指控都完全不是事實。」並說已經對今日的記者會還有林倪安發布在網路上的內容蒐證，並對林倪安提出刑事告訴，也將對所有影響朱宇謀名譽的不實、虛構言論究責，希望透過司法程序釐清事實、還原真相，並捍衛本人的名譽與清白。

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聲明稿全文

一、本律師聲明係受當事人朱宇謀先生委任意旨辦理，聲明如後。

二、據當事人委稱:「

（一）針對林倪安小姐今天在記者會、相關公開平台所提出之控訴及所謂『callout』的內容，完全不是事實。『call out』的對象非但身分不明，其與林倪安小姐的指控更是嚴重扭曲事實、斷章取義，並夾帶多項未經查證之不實言論。

（二）記者會中林倪安小姐的言論以及『callout』的内容，指涉本人涉及多項違法行為，但卻完全未提出任何具體證據，純屬憑空捏造，卻已對本人的名譽造成嚴重的損害。

（三）尤其在針對酒駕、性侵、暴力行為等違法行為的指控都完全不是事實。但林小姐在毫無具體事證之情況下即對外散布並大肆渲染，已經對本人的人格與社會評價造成重大且難以回復之影響。

（四）我方對林倪安小姐在網路上散布的不實言論以及今日記者會內容已完整蒐證，對林倪安小姐先前於網路散布的不實言論已提起刑事告訴。後續並將依法追究今日記者會上不實陳述，傷害本人名譽的一切相關法律責任，絕不寬貸。

（五）後續本人也將對所有影響本人名譽的不實、虚構言論究責，希望透過司法程序釐清事實、還原真相，並捍衛本人的名譽與清白。」

三、經核無不合，爰聲明如上。

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