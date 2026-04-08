父猝死鉅款也消失！男星近5千萬酬勞「爆遭JYP獨吞」 本人出面公開真相

南韓雙胞胎童星組合「梁玄梁夏」於2000年代初爆紅。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓雙胞胎童星組合「梁玄梁夏」於2000年代初爆紅，當時年僅13歲就創下20億韓幣（約4684萬台幣）收入，豈料近日卻爆出這筆鉅款在父親猝逝後離奇消失，如今弟弟金梁夏也親自出面說明，澄清外界過去對製作人「JYP」朴軫永吞錢的質疑。

雙胞胎兄弟檔「梁玄梁夏」當年由傳奇製作人朴軫永打造出道，因年紀小又具話題性而迅速走紅，然而金梁夏近日在池大韓的網路節目《炳鎮哥》時透露，當年活動期間累積收入高達20億韓幣，但這筆鉅款如今卻已下落不明，同時也趁機澄清，當時與朴軫永的分潤模式是「五五對分」，並非外界盛傳被製作人吞掉收入。

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金梁夏（左）近日在節目上透露童年賺進的酬勞至今下落不明。（翻攝自YouTube）

金梁夏在節目中解釋，當年兄弟倆拿到酬勞後先將收入平分，分別以各自名義存入銀行帳戶，不過父親之後卻將這筆錢領出並保管，兄弟倆基於信任也從未多問資金去向。未料，就在金梁夏入伍服兵役期間，父親突然不敵心肌梗塞離世，唯一知道這筆鉅額財產去向的人就此消失，導致數十億韓幣資產至今仍無下落。

談及這段往事，金梁夏坦言與哥哥金梁玄從小在釜山長大，由於自己性格較為木訥，因此一直沒有勇氣向父親詢問資金去向，沒想到最終竟留下終身遺憾，不過他也表示自己並未因此消沉，目前除了經營食品事業之外，也正在籌備2026年重返歌壇，韓網也紛紛湧入社群給予打氣及鼓勵，認為他仍保持樂觀的態度相當不易，更有人盛讚朴軫永在K-pop草創時期願意提供藝人五五分潤，在當時業界環境下相當罕見。

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