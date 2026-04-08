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朱宇謀約砲風波炸鍋 網嚇壞點名吳慷仁：PUA獵殺真實上演

朱宇謀近日被前女友毀滅爆料指控渣男。（翻攝自IG）朱宇謀近日被前女友毀滅爆料指控渣男。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕近期演藝圈籠罩在「負面情感控制」的陰影之下，前男團GTM成員朱宇謀遭前女友林倪安毀滅式爆料，指其私生活極度混亂、慣性劈腿，甚至被封為「行動約砲渣男」。這起醜聞意外引發網友對新劇《危險關係》的強烈共鳴，直指影帝吳慷仁在劇中飾演的PUA大師「羅梁」，簡直就是這類假面情聖的教科書級縮影，認為該劇是現代女性必看的「反感情詐騙指南」。

吳慷仁在《危險關係》演繹拿手的「斯文敗類」角色。（翻攝自微博）吳慷仁在《危險關係》演繹拿手的「斯文敗類」角色。（翻攝自微博）

在《危險關係》中，吳慷仁挑戰演技極限，飾演表面優雅、實則冷酷的心理醫師「羅梁」。他對待感情處心積慮、步步為營，不求快但每一步都充滿心機。劇中他的口頭禪「我喜歡有挑戰性的」，精準捕捉了掠奪者的心理。當他遇上由孫儷飾演、過往曾受情感創傷而防備心極重的大學老師時，羅梁非但沒有退縮，反而將其視為「S級獵物」，展開充滿耐心的獵殺遊戲。

網友指出吳慷仁戲裡展現出「一秒變臉」的變態心理層次，演活了利用專業進行情感蠶食的 PUA教科書角色。劇中甚至還驚悚揭露「PUA團課」運作情形，包括課程以598人民幣（約台幣2800元）入門，一路誘騙學員加碼至3988人民幣（約台幣1.8萬元）。

劇中的課程內容宛如「渣男特訓班」，團進團出幫單身男性打造虛假人設，從拍攝西裝照、名車照到健身渡假照，包裝成成功人士。其最終目的極其殘酷，旨在引導受害者跌入「愛上你」、「百依百順」、「為所欲為」、「自尊摧毀」，到最後「甩尾拋棄」的五大深坑。

而戲外，朱宇謀遭林倪安控訴「每個女友保存期限只有一年」、隨身攜帶保險套等行徑，與劇中描繪的「獵捕心態」不謀而合。林倪安於記者會中揭露受害者高達十幾人，朱宇謀被指控利用陽光人設遊走於多名女性之間，甚至涉及言語暴力。網友紛紛留言表示「看完吳慷仁的戲再看新聞，真的覺得『假面情聖』無所不在」、 「朱宇謀如果是『體力派約砲』，那羅梁就是『頭腦派獵殺』，兩者都讓人毛骨悚然」

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