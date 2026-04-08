一響前奏就心痛！《樂來越愛你》10週年電影交響音樂會 重溫最美也最遺憾

電影《樂來越愛你》今年正式迎來上映10週年。（54 Entetainment提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由達米恩查澤雷執導的《樂來越愛你》今年正式迎來上映10週年，將以最浪漫的姿態再次回到觀眾眼前。《LA LA LAND IN CONCERT》樂來越愛你電影交響音樂會將在高雄登場，當熟悉旋律再度響起、城市燈火與星光重回大銀幕，結合大銀幕放映與現場交響樂演出，帶領觀眾重返蜜雅與賽巴斯汀的夢幻世界。

萊恩葛斯林（左）和艾瑪史東在《樂來越愛你》相遇、相愛、拉扯。（54 Entetainment提供）

電影《樂來越愛你》自上映以來便被譽為「人生必看」的浪漫經典，講述懷抱爵士夢的鋼琴家與追尋表演夢想的女演員，在洛杉磯相遇、相愛、拉扯並走向不同人生選擇的故事。該片不只是愛情片，更是一封獻給追夢者的情書，關於青春、理想與遺憾的溫柔註解。當年也於奧斯卡抱走包括最佳導演、最佳女主角、最佳原創配樂與最佳原創歌曲等6項大獎。

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影片的魅力，不僅來自萊恩葛斯林與艾瑪史東在銀幕上的化學火花與經典舞蹈場面，更來自貫穿全片、宛如第二主角般的音樂。由奧斯卡得主Justin Hurwitz操刀的配樂，從《Another Day of Sun》、《Someone in the Crowd》到《City of Stars》，早已超越歌曲本身，成為承載愛情、夢想與失落記憶的聲音符號。多年後再度響起，仍能瞬間將觀眾帶回那座閃閃發光的洛杉磯。

《樂來越愛你》電影交響音樂會將在高雄登場。（54 Entetainment提供）

本次《LA LA LAND IN CONCERT》將完整呈現電影放映與現場交響樂同步演出，打造沉浸式觀影體驗。觀眾不只是「重看」電影，而是透過現場音樂重新經歷每一段情感流動，讓爵士樂、交響樂與影像在同一時空交織，再次喚醒關於夢想與愛情的悸動。

音樂會特別邀請新生代指揮家與作曲家艾辛艾丁戈茲領軍演出，她將率領國際爵士樂隊與台北愛樂管弦樂團共同演奏。她畢業於美國伯克利音樂學院，並曾參與多部影視與跨領域製作，2024年更因為替影集《星期三》Wednesday改編《Paint It Black》大提琴版本而受到矚目，並曾入圍葛萊美獎，展現強大跨界實力。

值得一提的是，艾辛曾受《樂來越愛你》作曲家Justin Hurwitz親自邀請，於波士頓指揮《LA LA LAND IN CONCERT》演出，是少數曾與原作核心創作者合作的指揮之一。此外，她也曾擔任Coco電影交響音樂會音樂總監與指揮，以及The Lion King電影交響音樂會等大型演出計畫，累積豐富的現場音樂敘事經驗。

十年過去，《樂來越愛你》依舊閃耀，也依舊令人心動。它提醒觀眾，夢想或許不總能如願，愛情也未必走向圓滿，但那些曾經燦爛的瞬間，仍足以照亮人生很長一段路。

這一次，就在現場交響樂的包圍中，再次走進那座屬於夢想與愛情的城市，重溫最動人的銀幕時刻。《LA LA LAND IN CONCERT》樂來越愛你 電影交響音樂會將於8月1日、8月2日在高雄流行音樂中心登場，門票將於4月16日中午12點正式開賣。

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