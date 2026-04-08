挪威清新小王子再度來台 圈粉無數狂喊「愛你」難忘台北

「挪威清新小王子」佩德艾利亞斯將再度來台開唱。（So Wonderful提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕以溫暖嗓音與真誠創作擄獲全球樂迷的挪威創作歌手「挪威清新小王子」佩德艾利亞斯，正式宣布將帶著全新巡演《Northern Lights》回到台北與樂迷見面。他與台灣樂迷之間長年累積出深厚且獨特的情感連結，上一次訪台時，更在舞台上不斷用中文對粉絲大喊「愛你！愛你！」，也讓台北成為他巡演行程中最難忘的城市之一。

自首次來台開唱以來，艾利亞斯與台灣樂迷逐漸培養出熟悉又親近的默契，每次來台演出都留下滿滿感動；無論是在音樂節舞台上展現活力，或是在專場演出中與觀眾近距離互動，他都以自然真誠的親和力圈粉無數，也讓他在台灣累積了穩定且熱情的支持族群。

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佩德艾利亞斯與台灣樂迷累積出深厚且獨特的情感連結。（So Wonderful提供）

去年底，艾利亞斯推出全新EP《Northern Lights》，並同步展開同名巡演計畫。新作延續他一貫溫暖柔和的音樂色調，同時注入更多成熟與內省的情感層次，以輕柔卻堅定的旋律描繪成長、關係與日常生活中的細膩片刻。《Northern Lights》也象徵他的音樂旅程邁入新階段，從早期帶有青春氣息的作品，逐步走向更沉穩且細膩的音樂語言。

近年人氣持續攀升的艾利亞斯，持續以細膩旋律與真摯情感打動樂迷，代表作包括《Loving You Girl》、《Bonfire》、《Paper Plane》等，精準捕捉青春、愛情與日常情緒中的微光。他也積極展開跨國合作，曾與同樣來自挪威的電音製作人Alan Walker合作單曲《Who I Am》，並與韓國藝人Cha Eun-woo推出合作曲《Hey, Hello》，跨界能量讓他在歐洲與亞洲皆累積高度關注。

本次《Northern Lights Tour 2026》台北站將於5月29日在台北西門町WESTAR舉行，三度來台舉辦專場，他除了將帶來最新作品，也預計演唱多首經典代表作，期待與台灣樂迷再次共度歡笑與合唱時刻，打造一個如極光般燦爛難忘的夜晚。票券將於4月13日下午1點TicketPlus遠大售票正式開賣，更多資訊請洽主辦單位@sowonderful.asia社群平台。

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