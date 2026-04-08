（獨家）蕭淑慎抗癌再挨刀3.5小時！梁軒安「深情守護」摸頭甜喊：我在

蕭淑慎標靶治療後再動刀，梁軒安神情專注護妻。（讀者提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕蕭淑慎近年來勇敢對抗「十二指腸基質瘤」，雖然切除了多個器官，仍始終保持樂觀心情。今（8日）傳出她再度入院接受標靶治療後的手術，過程歷時3個半小時。小她15歲的老公梁軒安全程陪伴，被讀者直擊在醫院「護妻」，用行動粉碎「婚姻破裂」揣測。

讀者目擊梁軒安在醫院陪伴太太，他身穿黑色上衣，雙手扶著病床護欄，目光始終鎖定在躺病床的蕭淑慎身上，儘管病房走廊人來人往，他卻像開了「防護罩」一樣，神情專注又溫柔。

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蕭淑慎標靶治療後再動刀，梁軒安神情專注護妻。（讀者提供）

梁軒安透露，這次動刀並非病情惡化，而是因為標靶治療告一段落，「手術更安心」。提到手術過程，他坦言心裡非常焦慮，在岳父面前還得「故作鎮靜」，直到老婆推進手術房才敢流露緊張感。

蕭淑慎標靶治療後再動刀，老公梁軒安全程陪伴。（翻攝自臉書）

醫師評估蕭淑慎大約需住院觀察10天，回家後還要休養2個月。至於術後的居家護理，梁軒安表示：「不能吃麻辣鍋、要多運動、清潔傷口。」被問到是否影響工作計畫？他笑說：「不影響，因為沒有工作，她唯一工作就是唸老公。」

手術結束看到老婆被推出來的那一刻，梁軒安沒有多說煽情的話，只是摸摸蕭淑慎的額頭，輕輕說了一句：「我在。」簡單兩個字，展現出兩人進入成熟、務實階段的婚姻責任感。

蕭淑慎標靶治療後再動刀，老公梁軒安全程陪伴。（翻攝自臉書）

目前梁軒安將工作改為線上作業，並與岳父「排班」輪流照顧妻子。蕭淑慎的助理也透過社群向大眾報平安：「淑慎現在休息中，謝謝家人、牧師及粉絲朋友們的關心。」對於接下來的出院計畫，梁軒安幽默說：「她只要開心都可以，因為通常我選好，常常被打槍。」

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