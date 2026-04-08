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娛樂 最新消息

台北薪資僅德國一半！賀少俠來台20年曝殘酷現實「連超市食物都貴」

賀少俠來台至今20年，直言台北薪資僅德國一半，就連超市食物也沒比較便宜。（翻攝自YouTube）賀少俠來台至今20年，直言台北薪資僅德國一半，就連超市食物也沒比較便宜。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕德國籍男星賀少俠來台發展近20年，近日作客「國師」唐綺陽網路節目時，針對台灣生活觀察直言台北薪資只有德國一半，但房價、物價，甚至連超市食物都較貴，種種殘酷的現實面讓他直呼「很難理解！」一番比較隨即掀起網路熱議。

賀少俠近日在「國師」唐綺陽的YouTube節目中，談到在台灣生活近20年的真實觀察，他表示台灣確實有許多優點，包括生活便利、自然環境豐富以及濃厚人情味，但最讓他困惑的是房市與生活成本。賀少俠表示，台灣不少房屋品質並不理想，但價格卻相當高昂，相較之下德國住宅品質普遍更好，價格甚至比台北便宜，直言台灣房市「被炒得太誇張！」

當談到薪資結構時，賀少俠直言台灣南北差距明顯，「台北基本薪資只有德國的一半，可是房價沒有比德國便宜，在超市買食物沒有比德國便宜！」種種因素令他深感不合理。賀少俠也坦言，來台灣之前原以為會像新加坡一樣，是高度發展、整潔有序的科技社會，但實際生活後發現公共環境仍有不少髒亂問題，他推測可能與文化較重視家庭生活有關，使公共議題的關注度相對不足。

不過，賀少俠相當肯定台灣的觀光潛力，認為台灣對外宣傳方向其實有些偏差，常以「台灣人自己喜歡的元素」吸引外國旅客，但對外國人而言最具吸引力的，反而是台灣容易親近且豐富的自然環境。賀少俠建議，若能在環保、市容、交通與公共衛生等方面持續改善，若能「乾淨到像新加坡一樣」，台灣的觀光吸引力將會大幅提升。

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