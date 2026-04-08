《抓馬戀人》全台票房開紅盤！羅勃派汀森為「這原因」快抓狂

〔記者許世穎／綜合報導〕由羅勃派汀森與辛蒂亞攜手主演的話題新片《抓馬戀人》在台上映後掀起熱烈討論，不僅社群口碑持續發酵，票房表現同樣亮眼。電影於北美首週末開出1430萬美金佳績，台灣上映首五日票房也突破1250萬台幣，成為 A24 繼《宿怨》與《媽的多重宇宙》之後，在台最佳開片成績，聲勢持續升溫。

片中羅勃飾演旅居美國的英國男子「查理」，角色帶有內斂壓抑的情感層次。儘管他本身出身英國，這次卻對「演回英國人」感到格外焦慮，甚至直言：「讓我非常抓狂！」他坦言，比起美國口音，英國腔反而更容易讓觀眾將角色與本人混為一談，因而在表演上格外謹慎，對角色要求也更加嚴苛。

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由羅勃派汀森（右）與辛蒂亞攜手主演的《抓馬戀人》，在台上映票房開紅盤。（采昌提供）

在準備過程中，羅勃一度因過度鑽研劇本而陷入焦慮。由於不敢直接打擾身兼編劇的導演克里斯多佛博格利，他轉而頻繁向辛蒂亞求助，兩人甚至曾有長達兩小時的深夜通話。羅勃回憶，有場對手戲讓他反覆分析、幾近崩潰，直到辛蒂亞冷靜點出「台詞其實就是字面意思」，才讓他瞬間釋懷。頻繁的求助也讓辛蒂亞忍不住開玩笑要他「閉嘴」，卻意外讓兩人培養出絕佳默契與化學反應。

《抓馬戀人》以顛覆傳統愛情喜劇的敘事手法，融合黑色幽默與強烈戲劇張力，成功引發觀眾共鳴。羅勃派汀森形容，本片更像是一場對觀眾的提問：「它沒有標準答案，而是邀請每個人去面對內心與理性的拉扯，並思考自己的立場。」也正因這樣的開放性與討論空間，讓電影成為今年以來話題度最高的作品之一。電影全台熱映中！

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