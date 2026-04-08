75歲譚詠麟台上巨星 台下成了普通人

譚詠麟化身「送貨員」引發討論。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕75歲香港巨星譚詠麟經常在社交平台分享生活點滴，與粉絲打成一片，近日化身「送貨員」影片被瘋傳，片中他親自跟著一輛白色貨車，為朋友送上極具紀念價值紅酒，親民舉動引起熱烈討論。

從網路流傳影片可見，譚詠麟身穿紫色運動外套，打扮相當隨性，他站在一輛白色貨車旁，興奮對鏡頭介紹：「你看這車，裡面有多少貨！」

請繼續往下閱讀...

隨後，譚詠麟親自打開車門和車尾，只見車內空間幾乎被數10個紙箱塞滿，場面相當誇張，原來這些紙箱裡裝的都是他為紀念自己「銀河歲月40周年」而推出珍藏紅酒。

他化身送貨員，被讚在舞台上是明星，下了舞台就是普通人。（香港星島日報）

在香港歌壇被尊為「譚校長」的譚詠麟在影片中自豪表示，這些都是「40周年好酒」，並且要「親自送給好朋友」，誠意十足；整個送貨過程，他都親力親為，又跟司機及工作人員一起吃飯，毫無巨星架子。

影片曝光後，網友大讚譚詠麟親民作風，「校長成天揹著他那包，看起來一點都不像大明星」、「在舞台上他是明星，下了舞台他就是普通人，就是這種心態才能開心幾10年」。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法